Zavedajte se, da ste samo vi režiser svoje resničnosti. Smo v kolektivni realnosti, a vzporedno živimo svojo individualno. Sami izbiramo. Zato za nas strah ne obstaja in lahko vstopimo v novo leto brez pričakovanj, odprtega srca, z zaupanjem in nasmehom na obrazu. Vse lahko kreiramo po svojih željah, če imamo znanje, kako ustvarjati novo realnost.

Vsak bi se moral zavedati, da smo čista energija, ki ne more biti poškodovana in ne bo nikoli uničena, da smo večni. Zato nismo žrtve ničesar, ne drugih, ne usode, ne slabe karme, vse to so le sistemi za zavajanje, ki nas držijo v strahu, da se ne bi zavedali, kako močna je ta energija in kaj vse lahko spreminjamo z njo. Zato čutite, kot da je želeno že izpolnjeno.

Nemogoče ne obstaja. Zavedajte se, da šteje samo sedanji trenutek. Najprej pa se poslovite od preteklosti, saj je ni več, prihodnost se še ni zgodila, živimo v tem trenutku. Pomembna je namreč samo sekunda, v kateri živimo zdaj. Če smo v njej srečni in razumemo svojo preteklost, bo tudi naslednja srečna. Če se obremenjujemo, pa bo naslednja negativna. Z vsem, kar delate iz srca, z mislijo ter občutkom, si lahko ustvarite čudovito prihodnost.