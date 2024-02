Zakaj je letošnji prestopni dan tako poseben

Leto 2024 je prestopno leto, kar pomeni, da ima mesec februar dodaten dan. 29. februar je torej poseben zato, ker je na koledarju le vsaka štiri leta, letošnji pa je drugačen še iz drugih razlogov.

Astrologi namreč napovedujejo prijetno energijo in harmonijo, ki bosta prežemali današnji dan.

Kaj napovedujejo števila?

29. 2. 2024 je prvi prestopni dan po letu 2020 in je z vidika numerologije močan ter poseben.

Numerologija je veda, ki verjame, da vsako število, tudi datum na koledarju, prinaša svojo energijo, pomen in vpliv.

Letošnji prestopni dan označuje število 3. Zakaj? Ker če seštejemo 2 + 2 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4 dobimo 21 in seštevek 2 + 1 da trojko.

Trojka v numerologiji označuje komunikacijo, radovednost in kreativnost. Danes je torej idealen dan za projekte, ki so vam osebno blizu in za osvajanje novih znanj.

Prestopni dnevi so sicer močni tudi zato, ker jih opredeljuje število 11 (2+9). To označuje globoko povezavo z intuicijo in duhovnostjo.

Število 11 namreč v numerologiji velja za eno najmočnejših števil in simbolizira povezanost, občutljivost ter zavedanje sebe, spodbuja nas, da na svet pogledamo drugače, kot gledamo sicer.

Letošnji prestopni dan označuje število tri. FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

Kaj napovedujejo planeti?

Na letošnji prestopni dan štirje planeti plavajo v astrološkem znaku rib. S tem je zaznati občutek optimizma in svobode. Načeloma bomo dobre volje, polni upanja idej in strasti.

Poravnava sonca, Merkurja in Saturna nas bo napeljala k sanjarjenju in omogočala udejanjiti sanje. Skozi ves dan bomo prilagodljivi, odprtih misli in pripravljeni izkoristiti priložnosti ter sprejeti izzive.

Harmonično povezavo ustvarjata tudi Merkur in Jupiter, ki prinašata pozitivizem in odprtost. Izrazita bo želja po novem znanju in informacijah.

To je odličen dan za snovanje načrtov za prihodnost. Prav tako bo stalno prisotna želja po preizkušanju novih stvari in razmišljanju izven okvirjev.

Kadar vsi omenjeni planeti združijo moči, so mentalne dejavnosti izrazitejše, pripravljeni smo tvegati in premikati meje ter spoznavati širine sveta.

Izkoristite ugodno postavitev planetov. FOTO: Maximusnd/Gettyimages

Vsak dan se lahko česa naučimo, prav letošnji prestopni dan je posebej naklonjen temu, piše Parade.com.