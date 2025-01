Vse najboljše, vodnarji! Med njimi je veliko raziskovalcev, iznajditeljev, znanstvenikov

Lahko se nam zdi, da so vodnarji hladni, realni individualisti, čeprav je to hkrati znamenje, s katerim najbolj povezujemo aktiviste in človekoljube, ki se zavzemajo za boljši svet. Uporniški so in revolucionarni, saj je njihov vladar nepredvidljivi Uran, ki ga lahko primerjamo z udarom strele, za katero tudi nikoli ne vemo, kam bo priletela. Vodnarji želijo reformirati družbo, zavzemajo se za napredek, spremembe, modernizacijo, saj ne prenesejo starih sistemov, tradicionalizma in konservatizma.

Zdijo se ekscentrični, čudaški, a se zavzemajo za vrednote, ki so pred njihovim časom, zato jih drugi ne razumejo ter ne vidijo njihovih vizij. Zelo družabni so in imajo širok krog znancev in prijateljev, vključujejo se v društva in skupine z enakimi cilji, v katerih so zelo aktivni. Iščejo spremembe, težko ostanejo na mestu, potrebujejo nenehno vznemirjenje, sicer življenje nima smisla. Med njimi je veliko raziskovalcev, iznajditeljev, znanstvenikov, saj verjamejo v znanost in tehnologijo. Pogosto so računalničarji, laboratorijski tehniki, mikrobiologi, genetiki, ki s svojim delom prispevajo k razvoju.

V osebnih odnosih imajo več težav, saj se neradi vežejo. Potrebujejo neklasično, svobodno, morda odprto zvezo. Niso ustvarjeni za nežno čustveno bližino, potrebujejo prostor za dihanje, svoje hobije in zanimanja, da izrazijo individualnost. Pogosto so v zvezah na daljavo ali v razmerjih, v katerih sta s partnerjem zaradi različnih vzrokov, npr. dela v tujini, daljša obdobja ločena. Zaljubijo se hitro, lahko na prvi pogled, saj so impulzivni, simpatije lahko iščejo na internetu, a prav tako lahko zvezo nepričakovano prekinejo. Nagnjeni so k samovoljnim odločitvam, ki okolico šokirajo.

Nekonvencionalni so, nepredvidljivi in kaotični, uporniški in trmasti, neprilagojeni, a tudi izvirni in inovativni. Žene jih goreča želja spremeniti družbo, od revolucionarnih podvigov do življenjskega sloga starega hipija v poznejših letih ali anarhista, ki ne vidi, da je revolucija končana. Spremljata jih intuicija in inteligenca. Njihov miselni proces sledi dejstvom, a ga pretresajo genialni prebliski, za katere se zdi, da prihajajo od zgoraj. Ta kombinacija jim prinaša briljanten um, a njihove izvirnosti in daljnovidnosti idej okolica ne razume.

Spremljajo jih nenehne spremembe, upiranje pravilom, zavzemanje za ideale. Kamor koli pridejo, štrlijo iz povprečja. Včasih prehitro podirajo mostove za seboj, kar pozneje obžalujejo. Težave imajo z avtoriteto in se ji upirajo.

Njihova čustva so enako kaotična kot njihova narava, njihove potrebe v nenehnem medsebojnem konfliktu. Težave imajo z intimnostjo in pogosto (z)bežijo iz odnosa. Partner jih mora sprejeti take, kakršni so, jih razumeti, jim puščati dovolj svobode. Obožujejo spremembe, sodobno tehnologijo, modo prihodnje sezone, ne marajo pravil, rutine, zastarelih prepričanj in stvari.