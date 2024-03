Vse najboljše, ovni. So rojeni vodje

Ovni so tekmovalni, odločno in včasih nepremišljeno se zaganjajo k svojim ciljem. Ne razumejo, zakaj druga znamenja komplicirajo, saj so sami navajeni iti skozi življenje s čim manj zapletov. Storijo, kar je treba, takoj gredo v akcijo in se lotijo dela, saj ne marajo razglabljanja, analiziranja, tehtanja, omahovanja in besedičenja. Zato včasih izpadejo plehki in površni, a v resnici drugi le ne razumejo, da ne potrebujejo balasta.

Vedno povedo, kar mislijo. Samovoljni so in imajo močan ego. Pogosto se prenaglijo, ker so prepričani, da imajo prav. Njihova prednost je, da ostanejo optimistični, tudi ko se tveganje ne izteče v njihov prid. Preprosto gredo naprej, ne da bi se pretirano obremenjevali.

S svojo ognjeno, spontano, borbeno naravo je rojeni vodja, ki drugim kaže, kako postaviti meje in uresničiti svoje želje. FOTO: Allexxandar/Getty Images

Rojeni vodja

S svojo ognjeno, spontano, borbeno naravo je oven rojeni vodja, ki drugim kaže, kako postaviti meje in uresničiti svoje želje. Nima potrpljenja za dolgovezenje in pogajanja, ampak gre in uredi problem. Zato včasih velja za brezobzirnega in egoističnega, a z odločnostjo tudi orje ledino in marsikaj premakne z mrtve točke. Oven izstopa v množici, kar gre lahko okolici na živce. Tudi njegova prirojena potreba po tekmovalnosti lahko razburka vzdušje v kolektivu, saj se ne ozira ne levo ne desno, ampak odkoraka naravnost proti cilju. Znajde se na vodilnih mestih, lahko kot krizni menedžer, ali pa vsaj spodbuja skupino k doseganju rezultatov. Ker mora biti vedno prvi in zmagati, se v odnosih težko prilagaja in sodeluje.

Ovni niso ujetniki svojega razpoloženja in se ne poglabljajo preveč v svoja čustva. Hitro znajo vzkipeti in se enako hitro pomiriti. Obožujejo svobodo in odkritost. Strastni so in entuziastični ter vedno iščejo rešitve. Hitro se začnejo dolgočasiti. Druge spravljajo ob pamet s komandiranjem in s tem, da želijo vse zdaj in takoj. Lahko so egocentrični, ukazovalni in ne upoštevajo potreb drugih, neobčutljivi so za njihova čustva, kar je zlasti naporno v partnerstvu.

Strastni ljubimec

Radi imajo hrup, vrvež, dogajanje, vznemirjenje, nevarnost, seks, ne marajo miru in tišine, monotonosti in nepravičnosti. Zapravljajo nepremišljeno in spontano, tako kot živijo. Radi špekulirajo, tvegajo, vlagajo, pogosto lahko tako hitro veliko zaslužijo.

Kot starši obožujejo igro z otroki, pustolovske in športne podvige z njimi. Težko razumejo otroke, ki so zaprti vase in potrebujejo mir in samoto. Mladi ovni so energični, zaletavi, glasni – in nagnjeni k nezgodam. Neustrašnost jih pogosto spravi v nevarnost, saj po nepotrebnem tvegajo. Ne marajo se igrati sami in potrebujejo nenehno spodbudo. Najsrečnejši so v aktivnem šolskem okolju, učijo se s tekmovalnostjo.

Oven je strasten ljubimec, ki rad osvaja odkrito in neposredno. Ko je vezan, je lahko zvest, a pred tem ima več razmerij. V odnosu mora biti glaven, v spalnici in zunaj nje. A ni mu težko povedati, da ima nekoga rad, tudi primerna darila zna kupiti, saj je eno najbolj romantičnih znamenj.