Vse najboljše, levi

Kralji živali delujejo kraljevsko - težava je le v tem, da jih okolica včasih ni pripravljena s častmi postaviti na prestol, kot bi si želeli, zato se pompozno umaknejo, a na srečo hitro odpustijo. Pogosto najprej opazimo njihov velikanski ego in domišljavost. So eno najbolj ponosnih in vzvišenih znamenj. Vlada jim Sonce, so izredno vzdržljivi, ustvarjalni, entuziastični, samozavestni, dostojanstveni, snobovski, a tudi radodarni, igrivi in dobrodušni.

Ne pričakujte, da bodo levi sramežljivo stali ob strani. Ravno nasprotno, vedno bodo zavzeli osrednjo vlogo dogajanja, zahtevali pozornost in spoštovanje in prevladali, če ne drugače, s svojo dramatičnostjo. Zdi se jim namreč, da so vse to njihove pravice. Zato vam lahko gredo na živce s svojo dominantnostjo in pokroviteljskim odnosom. Vladanje imajo v krvi in prepričani so, da so rojeni za to, da so nad drugimi. Na srečo je po drugi strani njihova narava tako očarljiva, da jim to držo marsikdo oprosti.

Pogosto nosijo močne barve, draga in elegantna oblačila ter opazen zlati nakit, kar je še nekaj poleg njihove osebnosti, s čimer zagotovo naredijo vtis. Lahko so avtoritativni ali igrivi in sproščeni. So veliki pozerji, ki obožujejo življenje in širijo ljubezen ter svojo pozitivno naravnanost. So megalomanski despoti – v enem trenutku otročji in živahni, v drugem ukazovalni in nadzorovalni. Verjamejo, da so posebni, zato zahtevajo VIP-obravnavo, kjer koli se pojavijo.

Pogosto najprej opazimo njihov velikanski ego in domišljavost. FOTO: Allexxandar/Getty Images

Ko se razjezijo, znajo biti temperamentni, težko se pomirijo. Skoraj nemogoče je, da si lev o čemer koli premisli. Težko sklepa kompromise. V osnovi je preveč bombastičen, da bi lahko omejil svoje ideje in energijo. Čeprav pravi, da pošteno pretehta zadeve, lahko včasih spregleda podrobnosti in se zanaša bolj na intuicijo kot dejstva. Teži k odločitvam, ob katerih dobro izpade in pridobi največji vpliv.

Ponos je eno od njegovih najmočnejših čustev. Nemogoče je spregledati njegovo samozaupanje in veselje do življenja. Dokler so levova prepričanja o sebi močna, lahko doseže neverjetne stvari, kadar pa so omajana, si težko opomore. Če se znajde v pravem kolektivu, je močan in nadvse kreativen.

Rad ukazuje drugim. Ti se mu pogosto prilizujejo in ga hvalijo, ker vedo, da želi slišati komplimente in laskanje. Nadvse nadležna je njegova navada, da vse nadzoruje in vsem ukazuje. Naučiti se mora razdeliti odgovornost in moč v skupini. Lahko ohrani osebno moč, a z njo ne sme nadzorovati drugih in jih nadvladati.

Denar vztrajno zapravlja in pogosto živi prek svojih zmožnosti. Preprosto zdrsi mu iz rok. A lev se s tem ne obremenjuje, saj se zdi, da vedno lahko zasluži več, pri tem pa ima podporo okolice. Tudi ko je na tesnem z denarjem, ostaja radodaren.