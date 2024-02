Veliki ljubezenski horoskop za pomlad 2024: razkrivamo najpomembnejše datume

Prihajajo trije meseci, polni nepredvidljivih dogodkov, a preden pogledate napoved za svoje astrološko znamenje, si oglejte ključne dogodke, ki vas čakajo v marcu, aprilu in maju:

Prvi polni lunin mrk v tehtnici, 25. marec 2024

Retrogradni Merkur v ovnu, med 1. in 25. aprilom 2024

Drugi mrk in mlada luna v ovnu, 8. april 2024

Pluton se retrogradno premakne iz vodnarja v kozoroga od 2. maja do 1. oktobra 2024.

Jupiter vstopi v dvojčka 25. maja 2024

Oven

Čas je, da pustite preteklost za sabo. Še posebej si zapomnite datume mrkov, saj bodo to križišča vašega ljubezenskega življenja. Ne glede na to, ali ste v zvezi ali samski, pazite, kakšne odločitve sprejemate na čustvenem področju. Morda si boste v mislih ustvarili lepšo zgodbo, kot je v resnici.

Stvari bodo bolj jasne, ko bo Merkur aprila retrograden, lahko, da boste razočarani. Čeprav morda preživljate težke čase, vam bo pomlad 2024 prinesla tudi veliko izpolnitve, predvsem na družinskem področju.

Bik

Zavedajte se, da pravila postavljate vi. V ljubezenskih odnosih ste pogumni, kar vam daje moč, da odidete stran od osebe, ki vas je prizadela. Možno je, da boste pritegnili napačne ljudi, vendar se jim boste zlahka izognili. Zaradi vpliva planetov boste bolj iskali samoto kot čustveno navezanost.

Od 21. aprila, ko so Jupiter, Uran in sonce v vašem znamenju, boste cenili dragocene lekcije, ki jih boste prejeli. Vaše razmerje se bo izboljšalo, če ste samski, pa boste spoznali nekoga posebnega.

Dvojčka

Pomlad za v arhive! Morda se sprva ne bo zdelo tako, ker bo marec prinesel številne ljubezenske izzive, vendar zaupajte zvezdam. Konec maja vas čaka lepo presenečenje. Potrpežljivost bo ključna, tudi ko vam bo težko. Spomladi lahko pride do razkola, tako s partnerjem kot prijatelji ali celo družinskimi člani.

Lahko izveste stvari, ki vam ne bodo všeč. A za vsakim dežjem posije sonce. S 25. majem se začne lepše obdobje. Zapeljivi in spogledljivi boste, prišla bo ljubezen in zveza bo cvetela.

Rak

Vaš krog prijateljev se bo v prihodnjih mesecih razširil in imeli boste dobro priložnost spoznati zanimive ljudi. Če ste samski, zvezo začnite spomladi. Bodite pozorni na prvi letošnji lunin mrk v tehtnici, ki bo 25. marca. Prinesla bo številne notranje preobrazbe.

Ne dovolite, da vas odnese vsakodnevna rutina, ampak si dajte čas, da občutite in doživite čustva, ki vas mikajo.

Lev

Ljubezenski horoskop za pomlad pravi, da bo vaš partnerski odnos v mesecu marcu trpel. Lahko pride do konflikta in razočaranja. Priporočljivo je, da v težkih časih poiščete pomoč osebe, ki ji zaupate. Določene situacije boste težko rešili sami, ne izolirajte se.

Na srečo se bo proti koncu pomladi, po 15. maju, predvsem pa po 25. maju, ko je Jupiter v dvojčkih, vse odvijalo po vaših željah. Če ste samski, se ne spuščajte v romantično razmerje do konca maja.

Devica

Uživajte v čarobni pomladi - doživeli boste ljubezen, kot ste si jo vedno želeli! Določeni vidiki vašega partnerskega odnosa se lahko izboljšajo zaradi truda, ki ste ga vložili. Vsekakor pa bosta april in maj polna ljubezni v vseh oblikah; tudi s strani drugih ljudi, prijateljev ali sorodnikov.

V spalnici bo veliko strasti, majhnih pozornosti in presenečenj. Če niste v zvezi, je to najboljši čas v letu, da se do ušes zaljubite!

Tehtnica

Pomlad novih začetkov. Marca vas čakajo številni ljubezenski izzivi, na preizkušnji bo vaše zaupanje. Nekatere novice vas lahko prizadenejo in morda boste morali sprejeti radikalne odločitve. Od 25. marca se bodo stvari odvijale tako, kot si želite, saj bo vpliv mlaja v vašem znamenju osvetlil ljubezensko polje in vam prinesel veliko sreče.

Veliko lekcij se boste naučili tudi ob naslednjem mrku, 8. aprila. Ljubezen se bo v vašem življenju pojavila takrat, ko boste najmanj pričakovali, zato ne izgubite potrpljenja.

Škorpijon

Perspektiva za vaše ljubezensko področje bo odlična. Marec prinaša razbremenitev in spremembo v razumevanju nekaterih stvari. Uživali boste v življenju in ljubezni, to pa vas bo tako veselilo, da vam bo dalo moč še za druga področja. Ljubezen bo spomladi za vas gonilna sila.

Vaša čustva bodo dosegla največjo moč v mesecu aprilu, ko vas bo vpliv Jupitra v biku prisilil, da se popolnoma posvetite partnerju. Če ste samski, bodo takrat velike možnosti, da spoznate svojo sorodno dušo.

Strelec

Pomlad prinaša veliko spremembo v ljubezni. Od 8. aprila, ko bo sončni mrk v ovnu, se boste s partnerjem izjemno povezali. To bo dober znak, saj bosta delovala kot ekipa - povezana celota, ki se bori za isti cilj. Vseeno je dobro nekaj previdnosti, da ne izgubite sami sebe.

Situacija bo postala bolj izrazita od 25. maja, ko bo Jupiter zamenjal znamenje. Morda se vam bo zdelo, da s partnerjem preživite preveč časa doma in da zanemarjate druge pomembne vidike svojega življenja. Samski se izogibajte zvezi, če osebe ne poznate dobro, saj vas bodo zlahka prevarali.

Kozorog

Vaše srce naj bo odprto, prav tako um. V ljubezni pričakujte velike spremembe. Ključni datum za vas je 21. april, ko se srečata Jupiter in Uran v znamenju bika, ki neposredno ciljata na področje intimnih odnosov in čutnosti. Vajin odnos bo dosegel novo raven, raziskovali boste neznane segmente ljubezni, morda boste v spalnici poskusili kaj novega.

To pomlad bosta s partnerjem odlična ekipa – uživajte v tem. Če ste samski, boste spoznali nekoga, ki bo izpolnil vsa vaša pričakovanja.

Vodnar

Ljubezenski horoskop za pomlad 2024 pravi, da boste izbranca očarali z erotičnim nabojem! S partnerjem bosta lahko uresničila najbolj nore ljubezenske fantazije. Samski pričakujte skrivnostno avanturo. Imeli boste izjemno zanimivo pomlad, a pazite, komu boste podarili srce.

Zvezde pravijo, da ne zanemarite svojih čustev, tudi v odnosu do bližnjih, kot so družinski člani ali prijatelji, ki bi se lahko počutili zapostavljene.

Ribi

Marsikaj, o čemer ste leta sanjali, se bo letos uresničilo, pomlad pa vam prinaša srečo na ljubezenskem področju. Dosedanja prizadevanja v zvezi bodo obrodila sadove, razumevanje med vama s partnerjem bo doseglo vrhunec. Združljivi ste na vseh nivojih – komunikacijskem, čustvenem, intimnem.

Če ste samski, je velika verjetnost, da se aprila zaljubite v osebo, ki vam bo popolnoma ustrezala. Lunin mrk bo imel za vas pomemben pomen, zato bodite takrat pozorni na to, kaj vam govori intuicija