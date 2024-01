Ustvarite svojo afirmacijo, enostavno in učinkovito

Glede na prvo črko svojega imena izberite afirmacijo, ki jo trenutno najbolj potrebujete: če se vaše ime začne s katero od črk od A do J - jaz predajam vesolju, če je to od K do R - spuščam, od S do Z - osvobajam se.

Nato poglejte, katero nadaljevanje stavka pripada vašemu zodiakalnemu znamenju: če ste kozorog, se drugi del afirmacije glasi - svoje strahove, za vodnarja - svoje srčne bolečine, ribi - svoje težave, za ovna - svoje skrbi, biki - svoja bremena, dvojčka - svojo negativnost, rak - svoje dvome, lev - svoje ovire, devica - svoj stres, tehtnica - svoja neravnovesja, škorpijon - svoja omahovanja, strelec - svoja obremenjevanja.

Zadnja številka v letnici vašega rojstva naj nato določi zaključek afirmacije po naslednjem ključu: od 0 do 3 - in pozdravljam obilje in bogastvo, od 4 do 6 - in objemam ljubezen in veselje, od 7 do 9 pa - in delam prostor za nove priložnosti.