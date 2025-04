Čebulni pirhi so hit (Suzy)

Letos je družabna omrežja preplavila posebna čebulna tehnika za barvanje pirhov, ki obljublja nadvse umetniški rezultat. Preizkusili smo jo, da vam olajšamo odločitev. Skrivnost je v drobno narezanem papirju in čebulnih olupkih, v katerih povaljamo jajca, jih ovijemo v najlonske nogavičke in potopimo v naravna barvila ali jih preprosto skuhamo v vodi. Mi smo pripravili barvilo iz rdečega zelja in brusničnega čaja, vi se lahko poigrate tudi z drugimi odtenki, ki jih pričarata denimo kurkuma ali teran. Najbolj všeč nam je, da tehnika deluje tudi na rjavih jajcih, ki postanejo živo pisana. Če boste uporabili bela, bodo pirhi bolj pastelnih odtenkov.

Pisani čebulni pirhi

Čebulni pirhi

* olupki 3 rumenih in 3 rdečih čebul (ali več po potrebi)

* list belega papirja ali listi nekaj glavic česna

* 10 jajc

* beli kis

* pol glave rdečega zelja

* 3 žlice brusničnega čaja

* 10 krpic iz starih najlonskih nogavic

* 10 elastik ali sukanec

Priprava

1. Čebulne olupke in papir (ali olupke česna) narežemo na listke in jih med seboj pomešamo.

2. Rdeče zelje narežemo na kose, damo v lonec in prekrijemo z vodo. Dodamo žlico kisa in zavremo.

3. V drugem loncu zavremo vodo.

4. Jajca očistimo s krpico, pomočeno v kis in vodo.

5. Vsako zmočimo in povaljamo v olupke. Tesno ovijemo s kosom najlonk in zavežemo z elastiko.

6. Ko voda zavre, dodamo 5 jajc med zelje, 5 v čisto vodo – tej dodamo še brusnični čaj.

7. Kuhamo od 6 do 8 minut (odvisno od velikosti jajc), nato ogenj ugasnemo in pustimo, da se jajca namakajo približno 2 uri.

8. Jajca nato očistimo in po želji premažemo s pikico olja, da se še lepo zasvetijo.

16 odtenkov čebulnih pirhov

Namigi: * Če imate možnost, kupite jajca z belo lupino in se tako izognite postopku razbarvanja. * Če boste imeli majhne čebule, boste vsakih potrebovali 20. * Za še temnejše odtenke jajca namakajte čez noč ali dlje. * Če boste uporabili več rdeče pese, je manj verjetnosti, da boste dosegli sive pirhe, odtenek bo povlekel na rožnato barvo. * Če barvila (skupaj z olupki) pustite v hladilniku vsaj 12 ur, šele nato vanje potopite jajca, bodo odtenki bolj intenzivni, bolj živi. Mi smo barvila uporabili, takoj ko so se ohladila. * Za enakomerno in lepo obarvana jajca je ključno, da jih pred kuhanjem očistite z vlažno krpo, sicer bodo malce marmorirana. * Če boste uporabili več rdeče pese, je manj verjetnosti, da boste dosegli sive pirhe, odtenek bo povlekel na rožnato barvo.

Test: kako do različnih odtenkov

Pred vami je kar 16 različnih odtenkov in vse smo dosegli s čebulnimi olupki, malce sta nam pomagali še rdeča pesa in kurkuma. V nadaljevanju vam bomo opisali postopek, po katerem smo delali, vi pa se boste odločili, kateri odtenki so vam najljubši, in uporabili le tisti delček našega preizkusa.

Po navadi se gospodinje postopka lotijo tako, da v lonec natresejo čebulne olupke, dodajo žlico kisa in vse skupaj pokrijejo z vodo. Nekatere že na tej točki dodajo jajca in jih kuhajo tudi pol ure, česar ne počnite, saj bo njihova notranjost ravno takšna, kot je nočemo – gumijasta, rumenjak bo pozelenel in bo presuh. Drugi, nam ljubši način je, da olupke najprej kuhamo od 30 do 40 minut, vse skupaj ohladimo, šele nato v tem pripravku skuhamo jajca.

Da bo tokrat malo bolj razburljivo in drugače, smo se odločili, da raziščemo, kaj se zgodi, če uporabimo samo olupke rumene čebule, kakšno barvilo dobimo z rdečimi, kako je, če rumenim dodamo kurkumo in rdečim rdečo peso. Kaj če polovico jajc skuhamo tako, da jih razbarvamo? Bomo dobili zanimive pastelne odtenke? No, če ste prepričani, da bosta rdeča čebula in rdeča pesa pripomogli k bolj rdeči ali lila barvi, se zelo motite.

Klasični čebulni pirhi

* 16 jajc

* alkoholni kis

* suhi olupki 10 rdečih čebul

* gomolj rdeče pese, narezan na kocke

* 2 zvrhani žlici kurkume

* dodatno: 4 kozarci za vlaganje

Priprava:

1. Vodo in alkoholni kis zmešamo v razmerju 1: 1. Polovico jajc, ki smo jih prej lepo očistili z gobico, položimo v to mešanico in počakamo, da voda zavre. Ogenj ugasnemo in pokrijemo lonec z jajci. Tako jih pustimo od 15 do 20 minut, odvisno od velikosti jajc.

2. Po enakem postopku skuhamo drugo polovico jajc, a vodi dodamo le žlico kisa.

3. Olupke rumene čebule natresemo v posodo, dodamo velik ščepec soli, zalijemo z vodo in zavremo. Kuhamo dobre pol ure, nato vse skupaj ohladimo.

4. Olupke rdeče čebule razdelimo na dva dela. V eno posodo damo prvo polovico, v drugo poleg olupkov stresemo še kose rdeče pese. Kuhamo enako kot rumene olupke in tekočino ohladimo.

5. Pripravimo štiri kozarce za vlaganje. V prvega do polovice natočimo barvilo z rumenimi olupki. Enako naredimo v drugem, le da dodamo še dve žlici kurkume in pomešamo. V tretji kozarec do polovice natočimo barvilo rdečih olupkov, v četrtega tisto z rdečo peso.

6. V vsak kozarec potopimo dve beli in dve navadni jajci. Po potrebi dolijemo barvila, da tekočina prekrije jajca. Čez pol ure iz kozarcev vzamemo po eno belo in navadno jajce. Ta so že lepo obarvana, presenetljivo so tista, obarvana zgolj z rumeno čebulo, najbolj rdečkasta.

7. Preostala vzamemo iz barvil po 8 urah, tako dobimo temnejše odtenke. Največje presenečenje so razbeljena jajca, ki so se namakala v rdečih olupkih in rdečih olupkih z rdečo peso. Kot bi v roki držali lepe gladke kamne!

8. Počakamo, da se pirhi popolnoma posušijo, najbolje v podstavku za jajca, da se med seboj ne dotikajo.

