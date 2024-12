Teden z Luno: Zadnji lunin krajec je spodbuden in obljublja lepe odnose

Ponedeljek, 16. 12. Luna v raku nas bo pomirila, upočasnila in naredila prijetne, strpne, sočutne, tople. Dovolimo si počivati, objeti svoje, uživati v dobri hrani v varnosti svojega gnezda, vse to so lekcije raka. Lunin trigon na Saturn sporoča, da bomo kljub miru in toploti učinkoviti in marsikaj uredili.

Torek, 17. 12. Še en miren dan z Luno v raku. Za bolj adrenalinske je lahko prepočasen, a če se navibriramo na mir, sočutje, toploto in delujemo po notranjem ritmu, bo prijeten. Luna se povezuje s transsaturnovci, a prijetno, tako nam bo do dveh prinašala zanimive ideje in originalnost, proti večeru več dušne energije in navdiha.

Sreda, 18. 12. Noč je bila nemirna. Dan bo z Luno v levu aktiven in učinkovit. Njeno dopoldansko srečanje z Marsom prinaša več energije in drznosti, a pazimo, da nismo prehitri in preostri z besedami. Misli nam bodo dobro in hitro delale, tako se bomo lažje odločali in bomo intelektualno učinkovitejši. Sončev kvadrat z Neptunom prinaša navdih in idealizem, a nas lahko odnese, da ne bomo dovolj stvarni.

Četrtek, 19. 12. Noč bo sladka, sanje radostne. Luna v levu nima veliko aspektov, tako nas lahko drama levov malo odnaša. Veliko bo priložnosti za ljubezen, veselje, zabavo, bolj sladke energije leva. Zvečer bo več nemira in stresa, potrebe po svobodi, vznemirjenju. Noč bo prijetna, sploh z ljudmi, ki jih imamo radi.

Petek, 20. 12. Noč nam je prinesla veselje, sladko spanje, Lunin prehod v devico dan, ko bomo bolj kot zabavo in igro iskali delo in red. Veselje nam bo prineslo dobro opravljeno delo in čist dom. V noči na soboto nam devica prinaša pretirano analizo in nemir zaradi velikih zahtev do sebe in drugih.

Sobota, 21. 12. Jutro in dopoldne bo naporno. Delali si bomo skrbi, hoteli preveč. Ne iščimo popolnosti, sprejmimo svojo človeškost. Luna v devici nas spodbuja v pridnost, delo, čistost, kliče, da se povežemo z naravo. Danes je zimski solsticij, praznik luči. V najdaljši noči se rojeva upanje na ponovno rast dneva, bujenje svetlobe. To so dnevi, ko je treba iti globoko vase, priti v stik s svojim jedrom in v sebi zaslišati mir, ljubezen in svetlobo, kar je temeljna narava vsake duše.

Nedelja, 22. 12. Zjutraj bo trigon Lune na Uran prinašal jasne misli, dobre ideje in konstruktivno analizo. Pozneje nas lahko njena opozicija z Neptunom kliče v odklop in pobeg od realnosti. Prehod Lune v tehtnico ob osmih zvečer kliče k druženju, ustvarjanju harmonije, budi potrebo po dvojini. Večerni zadnji lunin krajec je spodbuden in obljublja lepe odnose.