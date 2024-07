Teden z Luno: videli bomo ozadje stvari, ki ne bo prijetno

Ponedeljek, 1. 7. Luna v biku prinaša mir, stabilnost, rutino, predvidljivost, nakupi so uspešnejši, kar kupimo, nam bo dobro in dolgo služilo. Imamo spodbudne aspekte, tako nas čaka prijeten dan, ko bodo stvari tekle v skladu z našimi željami in potrebami. Užijmo ga. Ne pozabimo si privoščiti česa dobrega, prijetnega.

Torek, 2. 7. Dan je obarvan z Neptunovo energijo, tako bodo okrepljene tankočutnost, dušna odprtost, intuicija, a bomo manj praktični in učinkoviti. Merkurjev trigon na Neptun prinaša navdih poetom in glasbenikom. Intuicija bo okrepljena. Merkur malo pred tretjo popoldan vstopi v leva in prinaša daljši čas bolj jasnega izražanja, zavestne misli, večje odločenosti. Luna popoldan preide v dvojčka in pospeši življenje. Več bo vznemirjenja.

Sreda, 3. 7. Luna v živahnih in razigranih dvojčkih prinaša vznemirjenje in komunikacijo, a aspekti nakazujejo, da lahko v teh dneh k nam prihajajo težje novice, pritiski. Videli bomo ozadje stvari, ki ne bo prijetno. V odnosih je lahko več občutka ujetosti, utesnjenosti. Razmislimo, koliko so vredni varni in dolgotrajni odnosi. Finančno trezno načrtujmo in se odločajmo za varne, preverjene naložbe.

Četrtek, 4. 7. Luna v razigranih dvojčkih prinaša še en lahkoten dan. Želeli bomo druženje, komunikacijo, spremembe. Lahko delujemo raztreseno in možne so napake. Kljub vsemu si lahko naredimo lep dan, če sprejmemo, da smo pred mlajem, da čas ni namenjen novim začetkom, ampak sprostitvi, počitku, premlevanju, pripravljanju na to, kar nam mlaj prinaša.

Petek, 5. 7. V noči na soboto bo mlaj, tako smo lahko utrujeni, počasni, lenobni. Luna v raku vse to okrepi. Marsov sekstil na Saturn kliče, da lahko počasi in vztrajno marsikaj naredimo. Z Luno v raku si je treba vzeti čas za ljudi, ne sme nam biti težko ustaviti koraka in prisluhniti tistim, ki nas potrebujejo.

Sobota, 6. 7. Venerin kvadrat s Kironom prinaša energije ranjenosti v odnosih, rane, vezane na lastno vrednost. Bodimo prisotni, mirni, dovolimo, da se nam pokaže, kar se mora. Velika moč zdravljenja prihaja s tem procesom. Dopoldan bomo delavni in učinkoviti, nato bodo bolj prišle na plan rane v odnosih. Kljub vsemu bo dan miren in prijeten, če sledimo notranjemu toku.

Nedelja, 7. 7. Luna v levu nas bo potegnila iz počasnega ritma in čustev, nas spodbudila za igro, veselje, zabavo, ustvarjalnost. Jutro lahko prinese pritiske, nato bo več sproščenosti in radosti. Kliče nas, da začutimo sebe, se izrazimo in živimo na polno. Zvečer bo večja potreba po pogovorih.