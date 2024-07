Teden z Luno: sonce vstopi v znamenje leva in prinaša več energije, veselja in želje po zabavi

Ponedeljek, 22. 7. Astrološko gledano se danes veliko dogaja. Sonce vstopi v znamenje leva in nam prinaša več energije, veselja in želje po zabavi. Potuje od trigona z Neptunom, ki ponuja veliko navdiha in tankočutnosti, vizij in uvidov, v opozicijo s Plutonom, kar nam pokaže tudi vse to, kar je pri nas in drugih zatemnjeno. Lahko pokaže temne plati pomembnih avtoritet. Marsov trigon s Plutonom nas potiska v akcijo, spodbuja strasti in nosi vztrajnost. Luna v vodnarju prinaša morje idej in prebliskov, radovednost in potrebo po druženju.

Torek, 23. 7. Dan je lahko nekoliko bolj naporen. Občutek oteženosti, obremenjenosti, kot da nas nekdo omejuje. Dopoldan veliko nemira in živčnosti. Luna malo pred pol četrto preide v znamenje rib, kar nas običajno umiri, a tokrat bo od tam tvorila kvadrat na Mars, tako da so pozne popoldanske ure še vedno v nemirni energiji.

Sreda, 24. 7. Luna je v ribah, mi čustveni, mirnejši, potrebovali bomo več odklopa, več počitka. Najnapornejše naj bi bile večerne ure, ko se Luna sreča s Saturnom. Lahko je več žalosti, lahko se prebudijo druge čustvene stiske. Brez slabe vesti smo lahko bolj sproščeni in se spočijemo, saj bo kmalu spet več energije.

Četrtek, 25. 7. Luna bo v ribah vse do petih popoldan, tako je lahko dan v bolj mirnih energijah, lahko tudi lenobnih, sililo nas bo k iskanju lažjih poti. Lunin prehod v ovna prinaša svežo energijo, več volje in prodornosti, vedno bolj bomo čutili svojo tekmovalnost in podjetnost, ki jo prinaša bližajoči se sekstil Sonca in Marsa. Žal lahko tak sekstil prinese še kak vročinski val in možnost požarov.

Petek, 26. 7. Luna v ovnu in približevanje sekstila Sonca in Marsa naj bi prinesla aktiven in dinamičen dan. Upam, da ne bo tudi ekstremno vroč. Merkur je vstopil v devico, kjer se bo obračal nazaj, je že fino v senci, tako so možni še kaki uvodni pripetljaji, ki govorijo o tem, s čim se bomo morali ukvarjati v času njegove retrogradnosti. Glavna energija dneva je spodbudna, prevladovali bodo aktivnost, volja in optimizem.

Sobota 27. 7. Luna bo večji del dneva potovala po aktivnem ovnu, prinesla nekaj nemira, veliko volje, tudi borbenosti. Malo pred pol osmo zvečer se bo premaknila v znamenje bika in umirila nemir, nas naredila bolj realne, trezne, umirjene in tudi rutinske.

Nedelja, 28. 7. Luna v biku prav prija v nedeljo. Da se spočijemo, nahranimo svoje čute, si vzamemo čas za lepote narave. Od vseh znamenj zodiaka zna bik najbolj užiti to zemeljsko življenje in prinašati vanj stabilnost, trdnost. Tako bomo ta dan živeli nekoliko počasneje, a bosta vsak naš korak, naše početje osmišljena.