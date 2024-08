Teden z Luno: v sredo se umikajmo vročini, napornim ljudem, zoprnim situacijam

Ponedeljek, 12. 8. Do pol enih bo prevladovala konstruktivna energija, tako lahko z delom, odgovornostjo veliko naredimo, spravimo v red. Nato bomo čutili energijo prvega krajca, ki bo kazala, kaj vse je treba popraviti, kam usmeriti energijo. Luna v intenzivnem škorpijonu in poldrugi kvadrat Marsa in Plutona lahko prinašata več vroče krvi, močnejše reakcije.

Torek, 13. 8. Luna bo dopoldne v škorpijonu. Zjutraj nas bo spodbujala v akcijo, nosila nemir, a tudi veliko energije. Nato bomo delovali bolj umirjeno in z občutkom. Prehod Lune v strelca ob 12. uri ni ugoden, prinaša napornejše dni. Mars je blizu Jupitra, to lahko dviguje temperature tako vremenu kot naši jezi in nemiru. Ostanimo v ravnotežju, da nas ne vrže iz tira.

Sreda, 14. 8. Prihajamo v naporen del meseca. Mars se sreča z Jupitrom, Merkur tvori jod z Neptunom in Plutonom. Od prevelike zaverovanosti v določeno idejo, vero, ideal, ki prinaša razdejanje in težave, do vremenskih težav in mentalnih problemov. Luna v strelcu bo nosila nemir, najbolj popoldne in zvečer, metalo nas bo iz ravnotežja. Umikajmo se vročini, napornim ljudem, zoprnim situacijam.

Četrtek, 15. 8. Luna v strelcu in spodbudnih energijah prinaša olajšanje in odpre komunikacijo, dogovarjanje med sprtimi. Marsov kvadrat s Saturnom da vedeti, da je še vedno več zamer, pritiskov, jeze, naporov, bremen. Priznajmo si, kaj čutimo. Predelajmo jezo v sebi. Nihče nam nič noče. Vsak je ujet v svoje vrtiljake. Obranimo se, če je treba. A ne napadajmo. Spustimo. Ni tako hudo, kot se zdi. Sčasoma bomo videli, da stvari niso tako grozne, kot jih občutimo v teh dneh.

Petek, 16. 8. Luna v kozorogu nas ohladi, če ne vreme, vsaj naš um. Zaradi kvadrata Marsa in Saturna ter bližajočega se kvadrata Jupitra in Saturna bo energija napeta. Hitreje bomo zamerili in postavljali zidove okrog svojega sveta. Zvečer se bomo zmehčali.

Sobota, 17. 8. Bližamo se napornemu ščipu in prvemu kvadratu Jupitra in Saturna, več bo nemira, napetosti, družbenih neprijetnosti. Svet ne bo videti varen. A če se odločimo pozornost usmeriti na delo, načrtovanje, pot v hribe, gore, lahko Luna s spodbudnimi aspekti prinaša pomiritev.

Nedelja, 18. 8. Luna v vodnarju nas bo želela odpreti druženju, spremembam, idejam, novostim. Merkurjev kvadrat na Uran pravi, da bomo imeli tisoč idej, a bo tudi veliko nemira in stresa. Zapišimo ideje. Ker smo pred napornim ščipom, bo vse še bolj napeto. Pazimo nase. Če ni treba na avtocesto, se ji izognimo. Iščimo stik z naravo. Kmalu bo več občutka varnosti.