Teden z Luno: opozicija Merkurja in Marsa bo pohitrila naše misli

Ponedeljek, 20. 1. Luna bo še v tehtnici, mi spravljivi, potrpežljivi in prijazni. V večernih urah aktivira kvadrat Merkurja in Kirona, kar lahko prinese na dan boleče besede, odločitve, ki prinašajo rane, trpljenje zaradi določenih bolečin nam lahko pomaga k osebni rasti. V torek bo naporen zadnji krajec, ki lahko s turobnostjo, strahom in pritiskom pobarva tudi ponedeljek.

Torek, 21. 1. Luna bo skoraj do pol šestih v spravljivi tehtnici, a v praznem teku, kar bo prinašalo zelo pasivno energijo in ne bo prave motivacije za delo. Kvadrat Merkurja in Kirona prinaša naporne novice, besede, konjunkcija Sonca in Plutona več teme, bremen, teže, manj veselja. Večerni krajec samo še podaljša vpliv omenjene konjunkcije in okrepi pritiske, nelagodje in temačne teme.

Sreda, 22. 1. Luna v intenzivnem škorpijonu nas bo spodbujala k delu, prodornosti, bitki. Čeprav nimamo pomembnih aspektov, se bo že močno čutila zrahljana opozicija, ki bo eksaktna v četrtek, tako bomo ostrih misli, nemirnih besed, hitrih odločitev in intelektualno precej sposobni. Paziti bo treba na cesti, da ne pride do nezgod zaradi prehitre vožnje.

Četrtek, 23. 1. Luna ima v globokem in intenzivnem škorpijonu predvsem spodbudne aspekte, kar nas bo poganjalo v delovanje, tudi v ljubezen in strast. Opozicija Merkurja in Marsa bo pohitrila naše misli, nas naredila bolj direktne, včasih skoraj preostre z besedami, hitri bodo tudi naši refleksi. Imeli bomo potrebo po hitri vožnji. Uranovo rahljanje omenjene opozicije nas bo še malo bolj spodbudilo k akciji in nam dalo še hitrejše misli in odzive.

Petek, 24. 1. Po zelo intenzivnih dnevih prihaja dan z Luno v optimističnem in navdiha polnem strelcu kot zdrava protiutež. Zapustili bomo čustvene globine in se dvignili v radostno in veselo raziskovanje življenja. Znali bomo navdušiti druge za svoje ideje, ideale, zamisli. Koristno je, da se podamo na pustolovščino.

Sobota, 25. 1. Še en dan z Luno v navdihujočem strelcu, življenje bo za večino prijetno. Ker se na nebu sestavlja trigon nebesnih ljubimcev, bo več energije strasti, radosti, ljubezni, živosti. Nikar ne ostajajmo doma, pojdimo med ljudi, na zabavo, se veselimo življenja in izkusimo njegove sončne plati.

Nedelja, 25. 1. Luna bo v strelcu skoraj do treh popoldan, v ozračju bo še veliko energije, ki daje občutek, da je vse mogoče, da se vse da. Lunin prehod v kozoroga petnajst do treh popoldan prinaša streznitev, umiritev, racionalizacijo. Za marsikoga bo tovrstna pomiritev prav prijetna in nam bo omogočila, da se pripravimo na delovni teden, ki prihaja. V večernih urah bo izjemno izostrena tudi naša intuicija, več bo navdiha za poetično ustvarjanje.