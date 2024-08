Teden z Luno: v nedeljo bo družbeno več agresije, nestrpnosti, maščevalnosti, surovosti

Ponedeljek, 26. 8. Luna je v igrivih dvojčkih, njen vladar je zelo počasen, zato odsvetujem pomembnejše odločitve, če se le da, si naredimo lahkoten dan. Zadnji krajec bo malo pred 11.30 in prinaša manj prijetne novice, zgodbe o krizi, a hkrati moč preobrazbe. Ker se Venera približuje trigonu z Uranom, lahko kljub zmedi razuma energijo dvojčka izkoristimo za zabavo, druženje, kreiranje.

Torek, 27. 8. Dopoldne se lahko pojavi kaka skrb več, nato bo dan prijeten. Merkur je stacionaren, kar nam daje globlji uvid v stvari, zapišimo si videno, a z odločitvami počakajmo kak dan. Če se da, preživimo dan v lahkotni energiji. Umetnost nas bo odklepala, prinašala več radosti, zadovoljstva.

Sreda, 28. 8. Skoraj do 11. ure bo Luna v dvojčkih, se povezovala s kvadrati na opozicijo Venere in Neptuna, tako bo več zmede, lenobe, razočaranja. Videti ljudi take, kot so, ni vedno enostavno. Ustvarjati si lažne slike o ljudeh, sanjariti pomeni pričarati si nerealna pričakovanja. Prehod Lune v raka bo prinesel več notranjega miru, povezanost s seboj, manj kaosa. Čeprav se Merkur obrača zvečer, bomo dovolj potrpežljivi, da nas nepričakovani zapleti ne bodo iztirjali.

Četrtek, 29. 8. Merkur je počasen, a se premika naprej, iz dneva v dan bomo manj ujeti v preteklo in sposobnejši iti naprej. Venera preide v tehtnico, v svoj dom, kar bomo doživeli kot olajšanje, več sreče in harmonije v odnosih, finančno manj skrbi. Njen trigon na Pluton spodbuja materialni razvoj, nas hrani s strastjo. Luna v raku nosi sočutje, razumevanje in potrpežljivost.

Petek, 30. 8. Večji del dneva bo Luna v raku in spodbudnih aspektih, tako se obeta še en prijeten in miren dan. Vzemite si čas za čustva, družino, dobro hrano in objeme. Potrebovali bomo več vode. Večer prinaša spremembo, prehod Lune v leva in opozicija s Plutonom nosi več pritiska, drame, naporna čustva, toda če se skozi to prebijemo mirno, bo več strasti, radosti, veselja.

Sobota, 31. 8. Luna v levu spodbuja veselje, kreativnost, igrivost. Lažje se bomo izrazili, navdušili druge. Se pa bliža kontraparalela Marsa in Plutona, ki družbeno prinaša več jeze in sovraštva. Tako moramo paziti na cesti, pri tveganih podvigih, se uriti v potrpežljivosti. Ustavlja se Uran, kar nekaterim nosi več notranjega nemira.

Nedelja, 1. 9. Luna v levu v spodbudnih aspektih je znak prijetnega dne, veselega, igrivega, zabavnega. Glasni, spontani, avtentični bomo. Nekaterim Uranov obrat lahko nosi nemir in nepričakovane zasuke. Družbeno bo več agresije. Čeprav bo kontraparalela eksaktna v nedeljo, bo aktualna dlje, realno ves september. Družbeno bo več agresije, nestrpnosti, maščevalnosti, surovosti.