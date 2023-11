Teden z Luno

Ponedeljek, 27. 11. Dan polne lune – biti moramo previdni, saj so naši odzivi premočni. Dovrši se dopoldne, energija se bo čez dan umirjala. Luna bo v klepetavih dvojčkih, njen dispozitor v kvadratu z Neptunom, kar lahko nakazuje zmedo, laži, naivnost, zavajanje, napačne odločitve. Njegova harmonija z vozli da vseeno vedeti, da se s pogovori lahko povezujemo.

Torek, 28. 11. Luna bo v klepetavih dvojčkih, tako bo dan živahen, igriv, klepetav in vznemirljiv. Njena aplikacija v trigon z Venero prinaša večji del dneva prijetno, prijazno energijo druženja in povezovanja. Le zvečer bo bolje iti spat, ker nas lahko zanesejo odvisnosti, več bo želje in potrebe po odklopu. V zraku bo več naivnosti in želje olepševati resnico.

Sreda, 29. 11. Luna v raku nas bo umirila. Vedno bolj bomo čutili svoje in potrebe ljudi okrog sebe. Znali bomo narediti, kar je treba, poskrbeti za tiste, ki nas potrebujejo. Luna in Jupiter sta v medsebojni recepciji po višini, tako bo moč več zaslužiti in bo med nami več zaupanja. Venerina konjunkcija z južnim vozlom obljublja, da bo treba kak odnos spustiti ali da se vračajo pretekle ljubezni.

Četrtek, 30. 11. Luna v raku in medsebojni recepciji z Jupitrom po višini obljublja miren dan, ko bomo znali biti prijazni in uvidevni drug do drugega, več pozornosti namenjali družini oz. tistim, s katerimi se bolj čustveno prepletamo. Ne pozabimo objemati svojih ljudi, skupaj pojesti kaj domačega. Zvečer bo malo manj pasivnosti, več vznemirjenja, idej.

Petek, 1. 12. Merkur bo na zadnji stopinji do pol štirih popoldne, tako bomo bolj intuitivni. Pozneje da njegov prehod v kozoroga vedeti, da si bomo morali natočiti čistega vina in se soočiti z realnostjo. Do petih bo Luna na koncu raka, kar je znak pasivnosti, počasnosti dogajanja. Prehod v leva nas bo zbudil, želeli si bomo druženja, zabave.

Sobota, 2. 12. Luna v levu nas bo potisnila v akcijo. Dopoldne bomo imeli dovolj energije, da koga navdušimo za svoj projekt, idejo, vizijo. Z Merkurjevim sekstilom s Saturnom bomo resni in načrtni. A kljub temu si vsaj zvečer privoščimo tudi zabavo. Pazimo le, da ne pretiravamo z njo ali s spolnostjo ne tvegamo, saj se sestavlja kvadrat Venere in Plutona.

Nedelja, 3. 12. Luna v levu želi, da se znamo veseliti, zabavati. Zjutraj njen kvadrat na Uran lahko nosi nekaj nemira, nato nas levja sposobnost počitka in užitka odnese do skrajnosti. Veliko strasti bo zaradi kvadrata Venere in Plutona, če je ne bomo znali sprostiti mirno, se nas lahko dotakneta ljubosumje in nezadovoljstvo.