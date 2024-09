Teden v zvezdah: prvi trije dnevi tedna so nakazani kot najbolj naporni

Zaplavali smo v obdobje mrkov in vedno močneje bomo potisnjeni v spremembe. V času mrkov je pomembno, da ostanemo mirni ne glede na to, kaj se dogaja. Lunin mrk se bo dogodil v sredo, 18. 9., v znamenju rib in nam prinaša ne le vlažno vreme, kakršnemu smo že priča, temveč tudi občutek ranljivosti, občutljivosti, zmede. Bolj bomo pozorni na begunce in druge ljudi v slabih okoliščinah.

Vikend z Luno v vodnarju je namenjen druženju, radovednosti, učenju in povezovanju. Venerin trigon na Jupiter, ki bo v nedeljo, 15. 9., obljublja, da bomo kljub pritiskom mrkov vseeno znali nekoliko odklopiti in najti tudi priložnost za dobro voljo in vesele trenutke. Mars se približuje kvadratu z vozli, na družbeni ravni kljub temeljno spodbudnim vplivom čez vikend ponovno prinaša več agresije po svetu in naporne novice.

Imamo tri naporne aspekte

Prvi trije dnevi tedna so nakazani kot najbolj naporni. Imamo tri naporne aspekte, ki jih bomo zaradi Luninega potovanja po ribah doživeli še trše in se počutili še bolj ranljive in nemočne pod njihovimi vplivi. Budilo bo tako grobosti, čustvene rane kot tudi strahove. Marsov kvadrat na Lunina vozla bo eksakten v jutranjih urah 16. 9., tako družbeno kot zasebno nosi več nemira, manj prijetne odnose, več jeze in napetosti.

V ponedeljek bo eksaktna tudi opozicija Venere in Kirona, tako nam odpira rane, vezane na odnose, tudi na lastno vrednost. V sredo imamo še opozicijo Merkurja in Saturna, ki budi strahove, negotovost, dvome in še dodatno otežuje že tako naporen dan Luninega mrka. Pri vseh teh pritiskih, kot tudi pritisku Luninega mrka, potrebujemo predvsem zaupanje, vero, predajo, mirno dopuščanje, da nas spremembe potisnejo v novo.

Lunin mrk povezuje vse tri transsaturnovce v konfiguracijo, ki se ji reče zmaj in nas iz varne cone potiska v spremembe, ki nam ne bodo nujno najljubše in zaželene. Lunin mrk bo v konjunkciji z Neptunom, ki je planet zmede, občutljivosti, virusov.

Postopoma bo nekoliko lažje

Lunin prehod v znamenje ovna se dogodi v sredo ob 11.30 in postopoma bo nekoliko lažje, vedno več bo volje in postopoma manj občutka ranljivosti. V četrtek, 19. 9., se dogodi trigon Sonca in Urana, ki lahko zjasni vreme ali nam prinaša notranje zjasnitve, nove vpoglede, tudi novo moč, da gremo naprej, da se situacij lotimo z več poguma, drznosti, pripravljenosti na spremembe. V petek ob enajstih dopoldne nato Luna vstopi v znamenje bika, nas prizemlji, umiri, prinaša nam zopet več stabilnosti in varnosti. Nasvet tedna je misel: S sprejemanjem, zaupanjem in prepuščanjem se vse dogaja v moje najvišje dobro.