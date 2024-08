Teden v zvezdah: Prihajajoči dnevi nam omogočajo, da se nadihamo, umirimo in povežemo

Še zadnji teden, preden otroci ponovno sedejo v šolske klopi in vsi skupaj zaplavamo v bolj rutinsko in delavno energijo. Merkur se v tem tednu obrača direktno in bo večji del tedna počasen. Tako se stvari še ne bodo odvile, več bo čakanja, a kljub vsemu je to znak, da bo naša pozornost kmalu ponovno usmerjena v prihodnost. Luna pada, tako nas kliče, da realiziramo obstoječe projekte. Zadnji krajec bo 26. 8. v osmi hiši karte lunacije, ascendent je v škorpijonu, v kvadratu s Plutonom, tako nas kliče, da nekaj spustimo, dovolimo, da gre.

Vikend z Luno v biku je namenjen stabilnosti, miru, rutini, lepim platem življenja. Kliče nas v naravo, da poglobimo korenine, se umirimo in v počasnejšem ritmu marsikaj naredimo. Čez vikend imamo dva Marsova aspekta, tako bo kljub notranjemu miru veliko prodorne energije, s katero lahko marsikaj naredimo. Merkurjev sekstil na Mars prinaša intelektualno ostrino, jasnost uma, moč in spretnost rok. Marsov sekstil na Kiron nam daje priložnost, da odkrijemo več o svojih ranah, vezanih na postavljanje meja. Kako sproti s tem, da smo transparentni, druge postavljamo na pravo mesto v svojem svetu in znamo sprejeti meje drugih.

V ponedeljek, 26. 8., torek, 27. 8., in sredo, 28. 8., skoraj do enajstih dopoldne bo Luna v dvojčkih, njen dispozitor Merkur pa že stacionaren, tako se nam lahko zdi, da nekoliko obtičimo, se življenje ustavi. To niso dnevi za resne teme, dogovore, bolje bo, če se zabavamo, sploh ker imamo v torek trigon Venere in Urana. V sredo zjutraj Luna aktivira opozicijo Venere in Neptuna in prinaša lenobnost, lahko tudi ljubezenska razočaranja.

Luna potuje po raku od 28. 8. do 30. 8. zvečer. Dnevi z Luno v raku so namenjeni čustvenemu povezovanju z ljudmi, ki jih doživljamo kot bližnje, domači hrani, taki, ki ne hrani le telesa, ampak nas spominja na otroštvo, ljudi, ki so nam dali občutek varnosti in sprejetosti. Kliče, da si vzamemo čas, tako zase kot za tiste, ki jih doživljamo kot svoje. V sredo zvečer se Merkur obrača direktno in iz trenutka v trenutek bo naš korak vedno bolj usmerjen v prihodnost. V četrtek Venera vstopi v tehtnico in prinaša lepše odnose, več harmonije, radosti in ljubezni. Isti dan tvori trigon s Plutonom in obljublja finančno izboljšanje, kot tudi možnost poglobiti ljubezenske odnose, več strasti do življenja.

S septembrom se Pluton premakne nazaj v kozoroga, Mars bo na Sončevi meji in družbeno prihajajo naporni časi. Teden pred nami nam omogoča, da se nadihamo, umirimo in se povežemo s svojimi, da bomo lažje prenesli mesec, ki prihaja.