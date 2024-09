Teden v zvezdah: petkovo dopoldne zna biti naporno in pod pritiskom

Obdobje mrkov nas potiska v spremembe. V negotovosti, preden se stvari postavijo na svoje mesto, se od nas zahteva veliko potrpljenja in zaupanja. Sončni mrk se bo dovršil v sredo, 2. 10., zvečer, tako bo vse dotlej še zelo veliko pritiskov, hkrati manjšanje Lune nosi pomanjkanje energije, zaključevanje projektov, utrujenost. V obdobju pred sončnim mrkom se je koristno ločiti od vsega, česar ne potrebujemo več, umiriti konje in počakati na spremembe. Se vprašati, kaj iskreno potrebujemo za srečo, za napredek, prilagojen svoji naravi, in to vizualizirati.

Luna ves konec tedna vse do nedelje malo čez pol dvanajsto dopoldne potuje po levu, ki večinoma prinaša aktivne in vesele dni. Toda tokrat se Sonce, Lunin dispozitor, premika v konjunkcijo z Luninim vozlom, s tem se tako veselje kot jasnost in volja odmikata od nas. Tudi če nam uspe preživeti soboto kolikor toliko aktivno, bo nedeljsko jutro brez grama energije. Počivajmo.

Drugačna energija

Prehod Lune v devico v nedeljo malo pred poldnevom bo prinesel drugačno energijo. Ne bomo mogli več tako lagodno uživati življenja, skrbi, misli, dvomi, želja po delu se bodo oglašali. Merkur dispozitor Lune je v noči na ponedeljek v konjunkciji z južnim vozlom, zato bo veliko potrebe po spuščanju tako ljudi kot situacij iz življenja. Nekaj bo utrujenosti, toda notranji mlinček nam ne bo dal miru. Če nič drugega, bomo načrtovali aktivnosti v bližnji prihodnosti.

Luna bo v devici tudi v ponedeljek in torek, toda takrat bo bolj aktivna in dinamična. Že res, da bomo potrebovali vžigalice v očeh, da bi lahko gledali, vendar bomo zaradi Marsovega trigona na Saturn delavni in vztrajni, ne bomo se dali, ne glede na utrujenost. Konjunkcija Merkurja in Sonca nam bo jasnila pogled in kazala, kaj je treba spustiti, kam vložiti energijo. Z Luno v devici lahko kompliciramo s potrebo po popolnosti, a kljub utrujenosti postavimo stvari na svoje mesto in marsikaj tudi v sebi predelamo, premislimo.

V sredo bo mrk malo pred deveto zvečer, tako bo ves dan z Luno v tehtnici in pred mlajem in mrkom počasen, lenoben. V nasprotju s prejšnjimi dnevi si bomo lažje dovolili počitek, če se želimo imeti lepo, se družimo, povejmo si stvari. V četrtek zjutraj je lahko nekaj jeze in napetosti, premočne obrambe, zvečer Lunin trigon na Jupiter prinaša optimistično energijo. Še vedno bomo utrujeni in postopoma prihajali nazaj. Tudi petkovo dopoldne zna biti naporno in pod pritiskom.

V petek pred pol drugo popoldan Luna preide v škorpijona in prinaša čustveno, turobno in globoko energijo, v kateri se bomo kopali prihajajoči vikend.