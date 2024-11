Teden v zvezdah: Gradili bomo na ruševinah preteklosti

V petek se je dovršil mlaj v škorpijonu, tako bomo počasi začeli graditi na ruševinah preteklosti. Ker sta v mlaju Mars in Pluton prvič v opoziciji, a hkrati del zmaja, bo v zraku kljub mlaju, ki pomeni pomanjkanje energije, veliko napetosti, naboja, tako seksualnega kot agresivnega pritiska.

Velike količine energije, ki jih zmaj ustvarja, so nam dane za osebno preobrazbo. Vsak od nas je v teh dneh potisnjen v to, da se rodi na novo, če bo le zmogel prenesti silo v sebi, ki se bo neukrotljivo, divje do primitivno oglašala v njem. Na družbeni ravni omenjena opozicija lahko nosi agresijo, sovražnost, ustrahovanje nekaterih in je lahko težje prebavljiva.

Ker ima naš premier Jupiter na teh stopinjah, družbene strahote tokrat ne bodo prihajale samo od drugod, ampak je lahko vse to vezano tudi na nas. Na družbeni ravni nimamo veliko vpliva, na osebni imamo vse niti v svojih rokah. Le pogumno skozi. Omenjena opozicija, tako kot zmaj, sta del včerajšnjega mlaja, tako se lahko oglasita, še preden bosta eksaktna. Toda kljub vsemu bi lahko odzvanjala še v soboto, v noči na nedeljo in nedeljo dopoldne. Najmočneje to energijo kot silo globoke preobrazbe lahko izkoristimo v noči na nedeljo.

Danes zjutraj je Luna vstopila v strelca, kjer je tudi Merkur, ki nas potegne iz globin in preobrazbe, prinaša občutek osvoboditve, lahkotnosti, nov pogon. Paziti se moramo le pretiranega entuziazma, pretiravanja z užitki, prekomernega zapravljanja, saj je Venera v opoziciji z Jupitrom.

V ponedeljek zjutraj Mars preide v leva, kjer se bo obračal. Čeprav je že počasen, bo kljub vsemu prinašal več notranje moči in energije, manj občutka vloge žrtve in dopuščanja drugim, da z nami grdo delajo, postavljal bo jasne meje. Luna bo od ponedeljka do torka v optimističnem strelcu, a z manj prijetnimi aspekti, kar zahteva od nas, da se zberemo, nimamo preveč ciljev naenkrat. Na srečo je v ponedeljek Sonce v trigonu s Saturnom, kar sporoča, da če sledimo načrtu in naredimo, kar je treba, se bomo manj zgubljali v preobilju možnosti.

Od torka popoldne do petka bo Luna v kozorogu, mi pa resni, delavni in odgovorni. Aspekti Lune iz kozoroga so spodbudni in nas bodo podpirali pri stvarnem pogledu na situacijo. Naredimo si načrt in nabirajmo kljukice, saj nas bo občutek učinkovitosti najbolje nahranil. Merkurjeva harmonija z vozli bo prinesla več možnosti za konstruktivne pogovore.

V petek bo Luna v družabnem vodnarju. Za večjo učinkovitost se bo treba povezovati in sodelovati. Se pa bliža spodbudnemu krajcu v vodnarju, tako da so možni prijetni dnevi in konkretni uspehi.