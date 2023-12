Teden v zvezdah: božič bo poln lepih energij

Začela se je zima, z njo sezona kozoroga, tako vstopamo v bolj načrtno in resno doživljanje življenja. Seveda nam praznično obdobje omogoča, da imamo več časa in miru, da pokukamo vase in zaznamo, kam usmeriti svoj korak. Prvi aspekt Sonca je sekstil s Saturnom, tako so načrtovanje, premišljenost, treznost, odgovornost tisto, s čimer bomo zajadrali v praznične dni. V sredo, 27. 12., tvori še trigon na Jupiter in prinaša več optimizma, jasnosti, prijetnega občutka, ko lahko vidimo pozitivne plati svojih dosežkov.

Božični ponedeljek bo res poln lepih energij. Dovolj bo življenjske moči in čustvene nežnosti, da si bomo znali narediti lep praznični dan. Luna v dvojčkih bo še dodatno podprla našo potrebo, da izmenjujemo poglede, si povemo marsikaj iskreno in srčno ter se povežemo.

Že v torek, 26. 12., bo močneje čutiti, da se bližamo polni luni in nas bo energija močneje vrtela. Čeprav se polna luna, ki se bo dovršila v noči na sredo, 27. 12., pozitivno veže na Jupiter in Saturn, prinaša konstruktivne dneve, tedne, obilje, veselje in razvoj. S Plutonom v četrti hiši za Slovenijo prinaša le vremensko bolj turobne dni, ki jih pozneje razpiha veter in se znova zjasnijo.

Pazimo se laži, zavajanja in zmede

Merkurjev retrogradni prehod nazaj v strelca v soboto, 23. 12., prinaša več optimizma, veselja, a hkrati tudi več raztresenosti in možnost večjih napak. Najbolj se pazimo laži, zavajanja in zmede. Ker se Merkur povezuje še s kvadratom Marsa in Neptuna, je velika verjetnost manipulacije, naivnosti, goljufije in nepoštenosti. Vpliv bo čutiti večji del tedna, toda najbolj ravno v četrtek, 28. 12.

Venerin sekstil na Pluton v petek, 29. 12., prinaša možnosti za zaslužek ali vsaj dobre finančne ideje, hkrati globino strasti in želja. Pazimo, da nas nekaj preveč ne priveže nase, da naše želje le niso pretirane in nenadzorovane. V večernih urah isti petek Venera preide v strelca, kjer bo imela medsebojno recepcijo z Jupitrom, in prinaša nekaj več veselja do življenja, upanja in optimizma.

Astrološko gledano se v prazničnem tednu dogaja res veliko. Kar trije prehodi planetov v novo znamenje in res veliko aspektov. Če se bomo držali načrta, če bomo premišljeni in resni, se nam lahko marsikaj odpre. Če pa bomo neukrotljivo sledili svoji želji, bomo ob tem tudi nepošteni in manipulativni, se lahko teden obrne proti nam. Velja tudi obratno – v tem tednu res pazimo, da nismo naivni, da ne dopuščamo ljudem, da nas vodijo z manipulacijo in lažjo. Če je nekaj videti predobro, da bi bilo res, potem tudi je. Ta teden se lahko zanesemo izključno na zdravo kmečko pamet.