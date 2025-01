Sporočilo ob koncu tedna …

Prišli smo do trenutka, ko se svet upočasni, da nas življenje povabi k razmisleku, kaj je tisto, kar želimo prinesti v novo poglavje življenja. Kolesje vesolja se nikoli ne ustavi – vedno se vrti, prepleta preteklost s prihodnostjo in nas vabi, da zavestno izberemo smer, v katero želimo iti.

Ta konec tedna je kot tih predah pred novim začetkom. Kot da nas vesolje sprašuje: kaj si zares želiš? Kam usmerjaš pozornost, energijo, svoje srce? Kolo sreče ni le simbol zunanjih sprememb, temveč tudi notranjega gibanja – izbire, kako bomo doživljali življenje, kako bomo ljubili, kako bomo ustvarjali in kdo bomo postali. Ljubezen, najmočnejša sila, ki poganja vse, nas opominja, da je sreča v naših rokah. A z njo pride odgovornost – dar, da se zavedamo svoje moči.

Smo ustvarjalci svojega sveta, prav zdaj je čas, da izberemo, kaj želimo negovati. Je to mir? Radost? Hvaležnost? Naj ta konec tedna postane trenutek, ko zavestno posežemo po notranji harmoniji in jasnosti. Ko uskladimo svoje misli in občutke z vizijo prihodnosti, ki jo želimo soustvariti. Dovolite si, da vas preplavi občutek hvaležnosti za vse, kar ste že dosegli, in radovednost za vse, kar šele prihaja. Kot kolo, ki se vrti, tudi mi vedno znova začenjamo na novo – vsaka izbira, vsaka misel je seme, ki bo vzklilo. Zato se ustavite za trenutek in se vprašajte: kaj si želim zasidrati v življenju? Kakšno energijo želim prinesti v odnose, delo, sanje? Naj bo odgovor poln ljubezni in odgovornosti – do sebe in sveta okoli vas.

Vsaka misel, vsak trenutek, ki ga preživite v zavestnem zavedanju, je kot droben kamenček, ki ga položite v temelje prihodnosti. Naj vas vodi misel, da je vse, kar potrebujete, že v vas. Zavrtite kolo svoje sreče s pogumom, z ljubeznijo in zaupanjem, da je prihodnost, ki vas čaka, tista, ki jo prav zdaj soustvarjate. Naj vas vodi svetloba vaše notranje modrosti.