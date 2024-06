Spodbujanje ognja, naredite vajo za boljšo prebavo

Za to vajo ni treba biti v posebnem položaju za meditiranje, priporočljivo pa je, da sedite. Najbolje je, da imate hrbet vzravnan. Začnite se zavedati v očesu in centru volje. Začnite se zavedati dihanja in dihajte samo s trebuhom - to pomeni, da se med vdihom in izdihom v prsnem košu ne premika nič.

Ko vdihnete, se naprej pomakne le trebuh, prsni koš ostane negiben. Zavedajte se dihanja in minuto ali dve opazujte vsak premik v trupu, tako da se prepričate, da se premika le trebuh in nič drugega. Nato nadaljujte takole: ohranjajte čisto trebušno dihanje, brez premikanja prsnega koša. Ob vsakem vdihu pokrčite trebušne mišice za nasprotni pritisk. Ko izdihnete, vse skupaj sprostite. Dihajte v svojem normalnem ritmu. Intenzivnost dihanja je običajna oziroma je dihanje nekoliko globlje. Ob vsakem vdihu pokrčite mišice trebušne stene in vzpostavite pritisk v trebuhu. Med izdihom sprostite vse mišice. Ohranjajte zavedanje vibracij v tretjem očesu in centru volje in nadaljujte enako dihanje pol ure ali še več, če želite.

Vaja vpliva na tretje oko in je zelo učinkovita po težkem obroku ali kadar vam grozi slaba prebava. Po eni strani gre za mehansko delovanje, podobno notranji masaži, ki pospešuje praznjenje želodca in črevesja. Po drugi strani pa gre za močno spodbujanje prebavnega ognja, ki se zgodi z aktiviranjem trebušnih centrov energije.