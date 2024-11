Sedem zakonov obilja

Denar je energija. Več ga imajo tisti, ki znajo energijo bolje upravljati, da pridemo v stanje spontane kreativnosti, v katerem ga lahko pritegnemo iz neskončnega vira. Deepak Chopra poudarja, da imajo največ težav z denarjem najrevnejši in najbogatejši ljudje, saj oboji ves čas razmišljajo o njem.

Če je vaša identiteta vezana na denar, se ves vaš svet in odnosi vrtijo okoli njega, tako boste gotovo nesrečni, poudarja in doda, da povzroča največ preglavic denar v najrevnejših in najbogatejših državah, saj prinaša korupcijo, pohlep, nasilje … A da bi izkusili obilje kot svojo resničnost, moramo vedeti, da je denar človeška kreacija, konstrukt, izmislili smo si ga in je rezultat kolektivnega dogovora o tem, kako vrednotimo stvari in si izmenjavamo vrednost, poudarja in našteje korake, ki vodijo do obilja.

Vir obilja je neskončen, saj je vir vsake naše izkušnje zavest, ki nima oblike in je neskončna. FOTO: Mongkol Onnuan/Getty Images

Prvi zakon obilja pravi, da je vir obilja neskončen, saj je vir vsake naše izkušnje zavest, ki nima oblike in je neskončna. Torej ni pomanjkanja in je vse mogoče, ko se povežemo z virom – z meditacijo, samozavedanjem, zavestnostjo. Drugi zakon pravi, da se vse, kar želite prejeti, začne z dajanjem. Če želite pozornost, jo namenite drugim, če želite spoštovanje, spoštujte druge, če želite ljubezen, jo delite ... Hvaležnost odpira vrata zavesti obilja, tudi dajanje, ki pa mora biti iskreno. Ne zadržujte in ne kopičite denarja, saj s tem ustavljate energijski pretok. Porabite ga zase, za druge, za različna doživetja, svetuje.

Vedeti moramo

Tretji zakon uči, da je denar izmenjava vrednot – kako ga neka družba zapravlja, je ključ do njih. Bogate države ga namenjajo za orožje, droge, alkohol, saj kolektivna zavest odraža slabo karmo denarja. Izogibajte se vsemu, kar povezuje denar s škodljivimi dejavnostmi. Denar naj izboljšuje kakovost življenja na svetu, opozarja. Bogastvo je stanje zavesti, spontane kreativnosti, povezane z našimi mislimi, namerami, percepcijo, odločitvami, pričakovanji, obžalovanji, pravi četrti zakon. V zavesti obilja živite, ko ste prisotni, v toku in veste, da je vaša edina namera doseganje sreče zase in za druge. Tedaj bo spontana kreativnost aktivirala namero, ki ima moč organizirati našo realnost.

Peti zakon pravi, da sta namera in pozornost v polju neskončnih možnosti, kar šteje. Vedeti moramo, kaj želimo ustvariti z obiljem. Šele nato se z namero obrnemo k viru, se povežemo z njimi z glasbo, naravo, plesom, meditacijo, kolektivno vizijo … Kar vodi do šestega zakona, ki pravi, da je ključ do obilja spuščanje, nenavezanost. Razumeti moramo, da grabljenje in oklepanje denarja preprečujeta tok namere. Zadnji zakon pa pravi, da je namen bogastva ustvarjanje radosti in širjenje sreče.