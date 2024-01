Sami kreirate svojo resničnost

Če se bomo bali prihodnosti in si risali črne scenarije, smo že vnaprej obsojeni na poraz. Lahko pa stopimo iz igre, dvignemo svojo vibracijo ter ne pustimo, da strah, jeza, negotovost in panika vplivajo na nas.

Živimo v prelomnem času, ki so ga napovedale številne prerokbe in mnogi vidci v preteklosti. A kljub temu si nismo predstavljali, da bodo izredne okoliščine, v katerih se rojeva novi svet, pritiskale na nas s tolikšno silo, na vsakem koraku preizkušale naše skrajne moči in notranjo trdnost. Vedno bolj se uresničuje ideja duhovnih učiteljev, da bo rezultat Zemljine transformacije multiverzum, v katerem bo v paralelnih vesoljih vsak živel v svojem mehurčku, ki ga bodo oblikovala njegova prepričanja, raven zavesti in vibracija. Da morda nismo zgolj polarizirani in ločeni, ampak si v resnici ustvarjamo vsak svoj novi svet.

Le ko se okrepimo na vseh ravneh, živimo v brezpogojni ljubezni in sprejemanju, lahko ustvarjamo boljše izkušnje in rezultate, saj vibriramo na drugačni ravni.

Bistveno je zavedanje, da smo mi sami tisti, ki se iz trenutka v trenutek odločamo, kakšen bo naš svet. Od nas je odvisno, katere informacije iz okolja bomo sprejeli, ali bomo pustili, da vplivajo na nas, da nam znižajo vibracijo, kaj bomo sprejeli za svojo resnico. Lahko se nas nič ne dotakne, ker na vse gledamo kot zunanji opazovalec. Če se nas nekaj tiče, pa nam za to ni vseeno, saj se dogaja tudi nam. In to je točka, kjer se vtihotapijo v igro strah, jeza, razburjenje, obsojanje in občutek negotovosti.

Kakršna vibracija,

takšen svet

A ko ste osredotočeni na vibracije, ne na situacije, odpadejo vse omejitve. Če pustite, da vam zunanji dogodki zbijejo vibracijo, si kreirate samo dramo. Vaš zunanji svet se bo spremenil, samo če se ponovno dvignete. Začnete meditirati, športati, se izogibati novicam, ki vas razburijo, preusmerite pozornost s problematike, namesto da bi jo ves dan premlevali. Situacije okoli sebe začnite samo opazovati, ne da jim pustite, da vam pridejo do živega, ter bodite hvaležni za vse, kar sicer imate.

Ko ste osredotočeni na vibracije, ne na situacije, odpadejo vse omejitve. FOTO: Fizkes/Getty Images

Kakršna bo vaša vibracija, takšen bo vaš svet. Le ko se okrepimo na vseh ravneh, živimo v brezpogojni ljubezni in sprejemanju, lahko ustvarjamo boljše izkušnje in rezultate, saj vibriramo na drugačni ravni. Energijsko se ne povezujemo več z dramo, zaskrbljenostjo, negotovostjo, ampak ostajamo v trenutku in svojem notranjem stebru moči. Začnite jasno razločevati svojo energijo in tisto, ki jo poberete iz okolja. Problema ne boste rešili, če boste delovali enako, zato stopite iz situacije in se vrnite v svojo čisto energijo. Vdihujte svetlobo in izdihujte temo. Predstavljajte si, da vas obliva bela svetloba, ki pomete z negativnostjo. Lotite se nečesa, kar vas sprošča in razveseljuje. Okopajte se v slani vodi, ki prečisti avro, ter si predstavljajte, da ste v balončku, ki vas ščiti pred neželenimi vplivi iz okolja.