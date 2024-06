Praznujejo raki

Rake bomo najlažje razumeli, če vemo, da so eno samo veliko čustvo na dveh nogah. Vse, kar se dogaja okoli njih, doživljajo čustveno in osebno, zato so hitro in za vsako malenkost užaljeni, prizadeti, ranjeni. Takrat se skrijejo pod svoj oklep in ne pustijo nikogar blizu. Mesece, celo leta lahko kuhajo mulo, edina pot nazaj pa je, da se jim opravičimo in jih čustveno potolažimo - argumenti, kompromisi, razumno popuščanje ali metanje zamer čez ramo pri njih ne pridejo v poštev. Ne pričakujte od njih, da bodo sami zlezli iz svoje jame in zgladili odnos, vi boste tisti, ki bo moral klečeplaziti.

Izjemno družinski so in si v taki ali drugačni obliki ustvarijo krog ljudi, ki so jim blizu – naj gre za primarno družino ali njihovo lastno. Lahko imajo veliko otrok in se odlično znajdejo v materinski vlogi. V svojem gnezdu se morajo počutiti predvsem varno in podprto. Čutiti morajo, da lahko bližnjim zaupajo, da pripadajo svojemu ožjemu krogu in mu lahko potarnajo o vseh grozotah zunanjega sveta, ki popraskajo njihovo nežno dušo. Radi jejo, kuhajo, lahko so gurmani. Njihov dom je vedno poln družine, obiskov in tesnih prijateljev, s katerimi radi dobro jedo, pečejo na žaru. Paziti morajo na težo, saj lahko plimuje kot Luna, ki vlada njihovem znamenju, in se hitro zredijo. Prav tako je pri njih večja možnost prenajedanja, kadar so v čustveni stiski.

Pogosto kuhajo mulo. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Včasih gre lahko njihovim otrokom na živce, da se jih oklepajo in želijo ves čas pretirano skrbeti zanje. Rak namreč želi negovati svoje bližnje, pri tem je pogosto preveč zaščitniški. Prav tako ni prijetno, da se jim hitro spreminja razpoloženje in nikoli ne veš, pri čem si. Čeprav so na prvo žogo sočutni, prijazni, ustrežljivi, znajo tudi manipulirati. Velik prepad je med njihovo prijetno, družabno, ambiciozno naravo in mehko, občutljivo platjo. Znajo biti negotovi, zlasti v novih situacijah, v katerih se ne počutijo varne. Zato se raje z nostalgijo ozirajo v otroštvo in dobre stare čase, kot da bi šli naprej. Zaradi tega lahko kopičijo spominke iz preteklosti, ki se zdijo drugim navlaka, zanje pa imajo sentimentalno vrednost in jim dajejo občutek varnosti.

So eno od znamenj zodiaka, ki se najpogosteje smili samo sebi. Nenehno potrebujejo potrditev drugih, in to za vsako figo. Čutiti morajo, da jih drugi spoštujejo. Odločitve sprejemajo čustveno, glede na izkušnje, a tudi glede na potrebe drugih. Lahko se žrtvujejo za bližnje, ker so tako skrbni in zaščitniški do njih – so nekakšni socialni delavci zodiaka.