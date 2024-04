Pred nami je pomemben mrk

Funkcija sončevega mrka, ki se dovrši 8. aprila, je zrušiti, kar ni več uporabno, in zgraditi nekaj novega. Mrki so na slabem glasu že tisočletja, saj jih povezujemo s temo, z bolj napornimi deli življenja. Človek se boji vsega, česar ne pozna, strah ga je sprememb, tudi če so dolgoročno na bolje, zato trepeta pred tistimi, ki jih nosi mrk.

Ko smo v obdobju, ko se več mrkov veže na našo natalno karto, imamo občutek nestabilnosti, negotovosti, zdi se, da smo v procesu razpadanja, umirjanja, preden življenje spet dobi novo podobo. Seveda vsak mrk ni oseben, ne dotika se naše natalne karte, s tem niso vsa obdobja mrkov za nas enako stresna in nestabilna.

Ali bo sončev mrk samo odnašal ali bo tudi kaj prinesel, vidimo prek tega, s katerim delom naše karte se poveže. Če se poveže (konjunkcije so najmočnejše, do največ 3 stopinje orbisa) z deli naše karte, ki so nam dani stresno, bo več odnesel kot prinesel. Če se povezuje z bolj lahkotnimi vidiki naše karte, bo nekaj negotovosti zaradi spuščanja stvari, na katere smo se navadili, a sledi nova rast, podpora, življenje nas premakne na drugo raven, v novo zgodbo.

Prinaša spremembe na področje zdravljenja in zdravega življenjskega sloga. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Tokratni sončev mrk je v eksaktni konjunkciji s Kironom. Novost, ki jo prinaša, je vezana na kolektivno zdravljenje ran naše avtentičnosti, odnese lahko določen način zdravljenja ali ga problematizira, prinese holistično zdravljenje. Več bo zgodb o samoozdravitvi. Bolj problematičen del je, da se bomo soočali s trpljenjem ljudi, da bodo prihajale do nas zgodbe o tistih, ki ranijo, premočno uporabljajo silo obrambe.

Popolni sončev mrk bo viden čez vso Severno in Srednjo Ameriko, na JV obali Severne Amerike, vse do Mehike gre njegova linija. Ker gre za močan mrk s Kironom v sebi, se lahko močno dotakne množice ljudi, prinaša upornost, preboj, premočno uporabo agresije in težave na tem področju.

Dovrši se 8. aprila.

Pri nas ne bo viden, vseeno pa se njegova točka v karti države iz 3. hiše lepo veže na Luno v 12. (vladarico 7. hiše) in Venero v 8., vladarico tako 10. kot 5. hiše. V kratkem obdobju, največ pol leta, nakazuje spodbuden vpliv za športnike, umetnike, mlade, finance iz tujine, ki nas podpirajo, spodbudo za odnose s sosedi. V karti mrka je koten naš Saturn, tako je potreba ustvariti red, narediti državo stabilno, še večja.

V Sloveniji pol leta ne bo lahko. Več bo bremen, naporov, skrbi. Ascendent karte mrka pride v konjunkcijo z MC-jem države in spodbuja našo vlado k spremembam. Da je mrk v 6. hiši karte mrka, da vedeti, da bo veliko pozornosti na državni upravi, zdravstvu, da tu prihajajo novosti. Lahko se v zdravstvo vpeljujejo holistični principi zdravljenja.

Pred nami je pomemben mrk. Najmočneje bo dosegel Severno Ameriko, hkrati pa človeštvu prinašal zavest, da smo malo zašli, sploh ko gre za zdravje, da je treba poiskati nove modele zdravljenja in življenja. Zasebno se nas bo dotaknil toliko, kot je povezan z našo rojstno karto.