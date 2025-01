Polna Luna v znamenju raka! Čas za osvoboditev in čustveno povezanost

Bližamo se ščipu, ki se bo dovršil v ponedeljek zvečer, tako bo življenjske energije več in jo je treba modro kanalizirati k dovršitvi projektov. Kot vedno je to čas, ko nas čustva lahko vržejo iz ravnotežja, tako da ravno vsega ni treba verjeti. Držimo se v svojem središču in se odločajmo za zaupanje, ne za paniko.

V četrtek ob 17.45 preide Luna v devico in nas kliče k delavnosti, redu, praktičnim vidikom življenja.

V soboto bo Luna v dvojčkih, zjutraj njen kvadrat s Saturnom prinaša skrbi in kak strah več, pozneje bomo bolj razigrani, potrebovali druženje, pogovore, krajša potovanja. Težje bomo pri miru. Noč na nedeljo zna biti naporna. Potrebna je previdnost, da ne pretiravamo z alkoholom, ker nas ne bo vodil v veselje, ampak v žalost in nemoč.

Človeška ranljivost

V noči na nedeljo znamenje spremenita lunina vozla in prinašata leto in pol, ko se bomo bolj zavedali človeške ranljivosti, iskali ravnotežje med praktičnim in duhovnim, imeli več pozornosti na temah, povezanih z zdravjem. Še največ pozornosti bo na razumevanju psihosomatskih bolezni.

Topel vonj sandalovine sprošča. FOTO: Efoart/getty Images Getty Images

V nedeljo bo Luna že v raku, tam bo do torka dopoldne, kar prinaša počasnejši ritem življenja, pomiritev, boljše odnose, sposobnost, da se lepo povežemo s svojimi čustvi, z domačimi. Toda ker bo v raku ščip, vseeno lahko tudi premočno čustvovanje, pretirano osebno doživljanje.

Sam ščip je videti pozitiven, prinaša osvoboditev od nečesa, sprostitev; pomemben je, saj je vezan na karto novega leta, tako lahko tudi širše svetovno kaže, da se bodo stvari premaknile naprej, da se nečesa osvobodimo. Ščip je na veliki zvezdi Poluks iz ozvezdja Dvojčka, zaradi česar se vidi taktnost, iznajdljivost in prebrisanost po eni strani, po drugi pomanjkanje človečnosti pri določenih svetovnih odločitvah.

Ohlajena strast

Po levu bo Luna potovala od torka do četrtka popoldne. Njen dispozitor bo tvoril opozicijo z Marsom, tako bodo ti dnevi energični, mi tekmovalni, volje do življenja bo veliko. Je pa treba paziti na jezo, ker bo prevladovala ognjena, dramatična energija. V torek ima Venera naporne aspekte in paralele, tako znamo v odnosih trpeti zaradi prevelikih želja in hrepenenj.

V četrtek ob 17.45 preide Luna v devico in nas kliče k delavnosti, redu, praktičnim vidikom življenja. Strastnost preteklih dni se bo ohladila, stvarnost in analitičnost device nam bosta dala realno perspektivo, novo razumevanje. V petek se Sonce harmonično veže na Neptun, tako bo več navdiha in ustvarjalnosti, praktični energiji device bomo dodali veliko navdiha. Večerne ure in noč na soboto znajo biti čustveno naporni, saj bo Luna aktivirala konjunkcijo Venere in Saturna, ki bo budila občutek osamljenosti, drugim strah pred zapuščenostjo.