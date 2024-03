Osvobodite se navezanosti. Ničesar in nikogar si ne moremo lastiti

Navezani smo na partnerja, svoje premoženje, kariero, upe in sanje, preteklost ... Toda budisti opozarjajo, da je to škodljivo in nam prinaša trpljenje. Ko smo navezani, smo namreč tudi ranljivi, gojimo pričakovanja in si želimo zapolniti notranjo praznino z zunanjimi stvarmi. Težava je v tem, da je vse v življenju minljivo.

To pomeni, da si ne moremo ničesar in nikogar lastiti. Tako se bomo izognili trpljenju le, če se bomo naučili spuščati. Nasprotje od navezanosti je nenavezanost. Šele ko boste spustili vse, kar vas omejuje, boste videli, kako nesrečni ste bili. Če ste navezani na osebo, ste nesrečni, ko je ni ob vas, ves čas hrepenite po njeni pozornosti ter ji želite ugajati.

Posledično ne živite v skladu s seboj. Zato druge cenite, bodite hvaležni zanje, uživajte v času z njimi, toda ničesar ne zahtevajte od njih. Tako se boste vsi počutili izpolnjeno.