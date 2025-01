Če je Merkur v ovnu, to kaže hitro dojemanje, ostro in bistro misel, a pogosto človeka, ki se ne mara učiti. Kombinacija je spodbudna za logično razmišljanje. Človek ima prodoren glas, govori hitro. Tudi giblje se hitro. Če je Merkur v biku, razmišlja pragmatično. Abstraktno razmišljanje mu je tuje. Potrebuje več časa, da kaj doume, a potem si to dolgo zapomni. Govori počasi in mirno, ima prijeten glas. Veliko pevcev ima to kombinacijo. Motorika je počasnejša, a lepa in galantna. Pogosto ima lepo pisavo. Nadarjen je za umetnost. V dvojčkih je Merkur doma, človek ima dober spomin, radovedno na...