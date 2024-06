Obraz razkriva zdravje in značaj

Sv. Hildegarda iz Bingna, redovnica, opatinja, zdravnica in znanstvenica, je delovala v 12. stoletju ter nam zapustila neprecenljivo znanje. V svojih delih je opisala zdravilno moč več kot 250 rastlin, dreves, kamnov, živali, pojasnila vzroke bolezni, način zdravljenja ter hrano, ki ne obremenjuje ali zastruplja telesa, ampak mu da zdravo energijo. Veronika in Uroš Plantan, strokovnjaka za tradicionalno evropsko medicino, pravita, da v njenem znanju najdemo tudi vzporednice s kitajsko in tibetansko tradicionalno medicino. »Hildegardina načela so daleč od samostanskega zeliščarstva in tudi današnjega. Pisala je o vseh čustvih, opisala diagnostiko in znake, ki kažejo, kakšen bo nadaljnji razvoj bolezni, ali se bo stanje poslabšalo ali izboljšalo. Pojasnila je, kaj se človeku dogaja po načelu mikro- in makrokozmosa - tako zunaj kot znotraj - in dejala, da ko ni ravnovesja, izgubimo veselje do življenja, postanemo šibki in zbolimo.«

Temelj tradicionalne evropske medicine je diagnostika, a drugačna, kot smo je vajeni. Izhaja iz proučevanja obraza, uhljev, oči, las, rok, nog, jezika, urina … »Na obrazu se vidi značaj, ali smo samostojni, varčni, prodorni, čutni, sočutni, darežljivi, ali izražamo čustva ali ne. Tudi to, ali bomo šli na samostojno pot ali ne, kajti če gremo in nimamo dovolj volje in energije za to, bomo stežka uspešni,« pravi Uroš. »Obraz razkriva, katera čustva prevladujejo, vemo namreč, da čezmerna dolgotrajna čustvena stanja povzročijo energijske spremembe v organih, jemljejo ali blokirajo energijo, denimo jetrom in ledvicam, zato se razvijejo bolezni. Izčrpanost ledvic se pokaže na obrazu, tako kot na jeziku in urinu.«