Obilje omogoča spontano dajanje

Vse je energija v gibanju, tudi denar, pravijo duhovni učitelji. Da bi lahko živeli v obilju, moramo potrditi, da je naša realnost, da imamo dovolj dobrin in bogastva, da jih lahko delimo z drugimi. Dajanje in deljenje obilja z drugimi sta tako temeljni načeli, energijsko vkodirani v našo resničnost. Na začetku je bila svetloba - oziroma bog - ki se je želela deliti, tako je ustvarila nas, podaljške svetlobe, in jo delila z nami, pojasnjujejo guruji. Če se v vašem življenju pojavi priložnost za dajanje in deljenje česar koli, ne le materialnih dobrin, jo sprejmite, izkoristite in bodite radodarni. Tisti, ki dajejo, so namreč bogatejši kot tisti, ki ne, hkrati pa vesolju sporočajo, da je v njihovem svetu vsega dovolj tako zanje kot za druge.