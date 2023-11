November bo turbulenten, večja bo možnost nesreč

Večino novembra bodo Sonce, Merkur in Mars v škorpijonu, tako se bomo potapljali v svoje globine, razčiščevali, odločneje delovali, se hitreje razburili, vse jemali osebno, zavzemali obrambno držo in se drzno lotevali akcije.

Lahko se bomo soočali z manj prijetnimi platmi svojega značaja, kot so maščevalnost, ljubosumje, tekmovalnost. Odkrijemo lahko skrita dejstva, kar bo imelo dolgoročne posledice. Ker bomo bolj strastni, bi bilo koristno vročekrvno energijo usmeriti v spalnico ali si z njo pomagati pri vsem, kar bi radi dosegli.

Venera bo do 8. 11. v pridni, sramežljivi in skromni devici, ki se pri vsem drži nazaj. Tako bomo v odnosih pasivni, pri finančnih naložbah zadržani, pri nakupih in lepotnih tretmajih se bomo vprašali, koliko stanejo in ali nam lahko res koristijo. Ko bo vstopila v tehtnico, se bo energija spremenila. Hrepeneli bomo po dvojini, vezani bodo preživljali več časa s partnerjem. V iskanju harmonije in ravnovesja bomo pripravljeni sprejemati kompromise in marsikaj potrpeli. Vlagali bomo preudarno, omahovali in pretehtali vse možnosti. Več bomo dali na svoj videz in se želeli polepšati in ugajati, predvsem partnerju.

Lunaciji ne bosta najbolj enostavni, bodite previdni. FOTO: Evheniia Vasylenko, Getty Images

Na zmenek se odpravite 15. 11., po 8. 11. je čas za nakupe oblačil in lepih stvari, lepotne tretmaje, finančna vlaganja, obisk frizerja, opremljanje doma …

Ne jezite se

Merkur 10. 11. vstopi v strelca, kar nam bo po nekaj dneh prineslo več optimističnega razmišljanja, upanja in radovednosti. Znali bomo stvari vreči čez ramo in raje bomo v družbi.

Mlaj v škorpijonu 13. 11. ne bo najlažji, saj bo vanj vpeta opozicija Marsa in Urana. Hitro se bomo ujezili in izgubili živce. Pazljivi moramo biti pri rokovanju z nevarnimi snovmi, v športu, prometu, odnosih, saj nam lahko poči film, kar ima lahko neželene posledice. Ne jezite se in se izogibajte nevarnosti, ne prepirajte se in ne delujte impulzivno.

Ko Sonce 22. 11. prestopi v strelca, bomo zadihali, se veselili, družili, odpravili na izlet in delali velikopotezne načrte. Ko 24. 11. še Mars prestopi v isto znamenje, se bomo dokončno poslovili od temačnih misli in tesnobnosti. Namesto tega bomo poskušali nove stvari in spoznavali nove ljudi.

Pazite na cesti, pri športu

Polna luna v dvojčkih 27. 11. nam lahko družbeno prinese nevšečnosti. Več bo jeze, spodbujeno bo nasilje, kvadrat točke lunacije na Saturn prinaša težke novice, vztrajanje konfliktov na tujem, skrbi, varčevanje, večjo draginjo, ovire, težave, zamude.

Krotite jezo, pazite na cesti, pri športu, če počnete kaj nevarnega, od 11. do 13. 11. in od 25. do 27. 11. Previdno s pirotehniko! Večja je možnost nesreč in poškodb. Skrbi, ovire, obremenitve in črnogledost se lahko povečajo 23. 11., občutek, da stojite na mestu, 25. 11. Dnevi vmes bodo spodbudni in prijetni.