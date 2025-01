Nasveti za večjo mentalno odpornost

Če ste zaskrbljeni, tesnobni, na robu panike, v stresu, obremenjeni, živčni ali obupani, si lahko pomagate z rednim izvajanjem vaj oziroma navad, ki jih priporočajo nevroznanstveniki, saj krepijo vašo mentalno moč.

Pravijo, da lahko dan začnete z objavljanjem spodbudnih objav na facebooku ali twitterju. Ob tem ni bistveno, da jih delite z drugimi, ampak da se z njimi opomnite, da je življenje lepo, oziroma vas dvignejo, da s popolnoma drugačno energijo začnete dan.

Drugi nasvet je, da preživljate čim več časa v naravi. Številne študije dokazujejo, kako dobrodejno ta vpliva na našo čustveno stabilnost in odpornost. Ni se treba preseliti v hišo ob gozdu. Že vsakodnevni sprehod po bližnjem parku lahko naredi čudeže. Dihajte, se sprostite, poslušajte različne zvoke, vdihujte naravne vonjave. Z vsemi čuti zaznavajte okolico. To namreč ustvarja energijsko ravnovesje in vas opolnomoči.