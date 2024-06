Nasveti proti stiski

»Čas, v katerem smo, nam nastavlja ogledalo. Vsak zagovarja svoj prav, kot ga vidi s svojimi očmi. Strah se zažira v globino duše, da ga stežka obvladujemo. Ob tem pa nam lahko pomagajo kreposti sv. Hildegarde: upanje, vera in potrpežljivost. Kadar se začnete potapljati v temo, prižgite luč, svetlobo, in verjemite, da obstaja lepše. Vse to boste dosegli tako, da razmišljate, z razumom. Le razum nas lahko reši trpljenja.

Ko vas preplavijo čustva, se znajdete v brezizhodnem vrtincu misli. In misli lahko spravite v harmonijo le z razumom, tako da odločno pretehtate vsako. Čustev se namreč ne da počistiti, odstraniti - so tam. Le z razumom morate pogledati nanje, nikakor pa se ne potapljajte vanje. Ko vam je hudo, bodite torej kot otroci. Vzemite v roke kakšen predmet, ki vam je ljub, ga glejte, se čudite barvi, obliki, dotiku. Prižgite svečo, glejte, kako zagori, kakšen je plamen, kako zaniha, če lahno dihnete vanj. Glejte, kako se topi vosek. Glejte, kot bi to videli prvič. In opazili boste, da črnih misli od prej ni več. Počnite to vsakič, ko se vas spet polotijo čustva. Razumsko vzemite neki predmet in ponavljajte vajo. S tem boste hkrati krepili vztrajnost in notranjo moč,« pravita Veronika in mag. Uroš Plantan, strokovnjaka za tradicionalno evropsko medicino, v svojih Hildegardinih vrsticah modrosti.