Narava kozoroga

V kozorogu ima nočni dom Saturn. Je vladar hiš, ki se začnejo v znamenju kozoroga. Saturn je planet, ki predstavlja omejitve, bolezni, starost, tudi smrt. Povezujemo ga z zavestjo odgovornosti, sposobnostjo za metodološki način delovanja, red, disciplino. Trdo moralo, ki sledi pravilom.

Ker je zemeljsko znamenje, gre za praktično energijo, ki zmore in zna ustvariti ravnotežje, na materialnem področju najti stabilnost, energija, ki je hladnejša, umirjena, a materialno uporabna. Ima melanholičen temperament. Je znamenje kardinalnega modusa, ki ga povezujemo z začenjanjem, prodorna energija, ki orje ledino in ustvarja stvari iz sebe, pogumna in podjetna. V kozorogu ima višino Mars, kar dodaja temu znamenju tekmovalnost, delavnost in borbenost, voljo tudi iti skozi trpljenje za dosego določenega praktičnega, materialnega cilja.

Deluje zelo trdo po pravilih

V kozorogu je v izgonu Luna, kar nakazuje pomanjkanje toplote, nežnosti. Kozorog deluje zelo trdo po pravilih, z manj občutka za čustva in potrebe drugih. Luna je povezana s sodelovanjem in sposobnostjo prilagajanja spremembam – kozorog teh lastnosti res nima.

V kozorogu je na dnu Jupiter, kar ne škodi toliko doseganju ciljev, ker je le kardinalno znamenje, ampak prinaša predvsem manko optimizma in zaupanja v potek življenja. Kozorog misli, da zmore nadzorovati življenje, ker mu to večinoma uspe, je v okoliščinah, na katere nima vpliva, lahko prestrašen in negotov (resnejša bolezen, smrt).

Znamenje kozoroga je nakazano z resno, odgovorno, skrbno in podjetno energijo, ki je usmerjena k jasnim materialnim ciljem. Deluje po trdih pravilih, kaj se sme in česa ne. Ničesar ne prepušča naključju. Ima moč nadzora nad življenjem, pri tem je dokaj trd in neizprosen. Manjka mu sposobnost toleriranja napak drugih, razumeti, da so del učenja in razvoja. Njegove dobre lastnosti so, da je odgovoren, ambiciozen, premišljen, praktičen, skrben, moralen, negativne, da je trd, hladen in nima razumevanja za druge.