Moški, rojeni v teh treh astroloških znakih, so najslabši vozniki

Tako kot v prometu srečujemo dobre voznike, v skoraj enakem številu srečamo tudi slabe voznike. Slednji v prometu sprejemajo nepremišljene odločitve, se jezijo, ko se ne bi smeli, in mislijo, da jim ni treba upoštevati pravil. Moški, rojeni v teh astroloških znakih, veljajo za najslabše voznike v svetu zodiaka.

Strelec

Strelci ljubijo svobodo in se ne držijo najboljših pravil, kar lahko povzroči nedisciplinirano vožnjo. Njihova nagnjenost k raziskovanju in sprejemanju nepremišljenih odločitev jih lahko spravi v neprijetne situacije in pogosto se ne znajdejo dobro v množici, ker se počutijo ujete med toliko avtomobili.

Vodnar

Vodnarji se radi držijo le svojih pravil, kar pa jim ni prav nič koristno, če so udeleženci v prometu. Tudi ko se motijo, bodo le redko priznali svojo napako in se raje prepirajo z drugimi vozniki, da bi dokazali, da imajo prav. So zelo nepredvidljivi, ​​s svojimi dejanji frustrirajo druge udeležence v prometu.

Rak

Raki so zelo občutljivi na vseh področjih življenja, vključno z vožnjo. Preveč skrbijo in razmišljajo o stvareh, ki se dogajajo okoli njih, skoraj nič pa ne naredijo instinktivno. Zaradi tega so za mnoge videti, kot da ne vedo, kaj počnejo in s svojim obnašanjem pogosto motijo ​​ostale v prometu.

Devica

Device so po naravi zelo analitične in to je v prometu pogosto lahko dvorezen meč. Zaradi njihove nagnjenosti k perfekcionizmu so lahko preveč previdne in upočasnjujejo promet, ko to ni potrebno. Hkrati device kritizirajo druge zaradi njihove vožnje in se jezijo.