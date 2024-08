Merkur vpliva na komunikacijo, kaže, kako se učimo, govorimo, ali imamo talent za tuje jezike ...

Merkur je planet, ki ga povezujemo z izražanjem, prometom, trgovino, premikanjem, komunikacijo, razmišljanjem. Kaže, ali imamo pevske sposobnosti, talent za tuje jezike ali govorniške sposobnosti. Določa, ali je naš um hiter, raztresen, ali smo zbrani in bistri, ali vidimo širšo sliko, kako se premikamo in kako hitro vozimo.

Merkur kaže, kako se učimo, govorimo, ali imamo talent za tuje jezike ... FOTO: Nortonrsx/Getty Images

Če je v rojstni karti Merkur v strelcu, to pomeni, da je v znamenju izgona, zaradi česar je ta kombinacija izziv. Merkur je namreč tisti, ki je usmerjen v analizo, strelec je odgovoren za sintezo. Merkur gleda stvari, ki so blizu, vsako posamezno stvar, strelec gleda celoto in od daleč, tako ne vidi malenkosti. Zato se zgodi, da so ti ljudje nekoliko bolj raztreseni, spregledajo malenkosti, ker se ukvarjajo s celotno sliko. Lahko imajo zelo abstraktno filozofsko misel, ker jih zanimajo velike stvari, pomembne zadeve, vendar spregledajo bistvene dele. Kljub vsemu ima ta kombinacija velik potencial za jezike, predvsem dober posluh zanje in tudi težnjo po večnem intelektualnem razvoju. Njihovo razmišljanje je pozitivno, le včasih preveč idealistično.

Če je Merkur v kozorogu, je spet na delu pragmatično razmišljanje. Abstrakcija nima pomena, razmišljamo o tistem, kar nam konkretno prinaša korist in spremembe. To je razum, ki zna načrtovati, zelo koristen je v gospodarstvu. Večinoma ima dober spomin, toda nagnjen je tudi k črnogledosti, ne more spustiti določene misli, ima konservativen pogled na svet, nepotrebne strahove. Ob dobrih aspektih lahko prinaša dobro koncentracijo in sposobnost za matematiko in fiziko. Včasih spadajo zraven smešni, nerodni gibi telesa.

Merkur v vodnarju je zelo zanimiva kombinacija za abstraktno razmišljanje, talent ima za logiko. Značilni so hitro dojemanje in bistrina uma, sposobnost stvari pogledati od daleč. Zračni razum (Merkur v zračnih znamenjih) je odličen za šolske klopi, saj otrok hitro dojema, vendar je v praktičnem življenju takšen razum bolj na ravni ideje kot praktično uporaben. Tak Merkur je dober za filozofijo, družboslovje, ima veliko akademsko moč misli, to so družbeno naravnani ljudje, ki potrebujejo prijatelje in podobno misleče, da razvijajo sposobnost argumentiranja.

Merkur v ribah je na splošno vodni razum (Merkur v vodnih znamenjih), nekoliko manj prijeten, saj pogosto prihaja do nezdružljivosti čustev in razuma, negotovosti o svojih mentalnih sposobnostih, zelo pogosto so misli povsem subjektivne, pod močnim vplivom čustev. Ker je Merkur v ribah še v izgonu in na dnu, je seveda to še nekoliko bolj zoprno in lahko prinaša ljudi, ki so mentalno bolj počasni, tihi, se težko izrazijo, povedo, kaj mislijo, teže razumno analizirajo stvari. Imajo pa talent za poezijo, psihologijo in različne druge umetnosti, lahko tudi za risanje. Pomembno je, da se človek nauči biti medij, spuščati sporočila skozi sebe. Povečana je intuicija.