Meditacija za otroke

Poskusite vnesti premore za dihanje v otrokov urnik, predvsem pred spanjem, saj jih bo to pomirilo, svetujejo duhovni učitelji. Hkrati že malčke navadite na to, da svoja čustva lahko upravljajo, in kratek umik, ko se osredotočijo nase in jih predihajo, jim lahko pomaga premagovati izzive in vzdrževati zdravo čustveno bilanco.

Osnovnošolce in najstnike opozorite na to, da bodo bolj zbrani in mirni, če bodo, preden na primer odgovorijo na šolsko vprašanje, rešijo nalogo ali se spopadejo z izzivom v odnosih, zaprli oči in nekajkrat globoko vdihnili. Počitnice so idealen čas za to, da jim lahkotno in brez pritiska privzgojite to navado, saj imate dovolj časa in se vam nikamor ne mudi. Tako bo vaja prešla v rutino spontano in je ne bodo odrivali zaradi drugih obveznosti. Če želite, si lahko pomagate z vodenimi meditacijami na spletu, a za začetek vadite z otrokom, dokler ne postane to del njegovega vsakdana in se znajde sam.