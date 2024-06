Koncept dvojnosti, to pravi šaman Durek

Mi proti njim, črno proti belemu in tema proti svetlobi je napačno razumevanje koncepta dvojnosti, pravi šaman Durek.

»V resnici gre za dojemanje ločenih teme in svetlobe, ki v vesolju odslikavata druga drugo. Koncept predstavljata dve polarni nasprotji, ki ves čas plešeta drugo z drugim in ustvarjata napetost in trenje, kar se na Zemlji izraža kot prav in narobe, moški in ženske, levo in desno … Dvojnost je kulturno indoktrinirana leča našega zaznavanja.

Šamani pa ne opredeljujemo ničesar kot dobro ali slabo. Razumemo, da so bitja in okoliščine, ki nam povzročajo bolečino, darilo duha za našo rast. Imamo svetlobo in temo, slednja pa je le energijska frekvenca, ki se mora vrniti v svetlobo, tako kot kaplja črnila v kozarcu, ki ne uniči vode, povzroči le, da jo je treba prečistiti. Namen dvojnosti tako ni izbira strani, ampak učenje zaobjemanja celote.« Vsaka težka situacija, v kateri smo razpeti med dve možnosti ali se delimo na dve skupini, nas uči, naj presežemo dvojnost, zato ne smemo kriviti teme ali se boriti proti njej, ampak sprejeti lekcije, ki jih prinaša.«