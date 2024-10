Izboljšajmo samopodobo

Samozavest je posameznikova lastna ocena njegovih vrednot. Na lestvici od 1 do 10 ocenite, koliko mislite, da ste vredni. Oceno zapišite v svoj čustveni koledar, pripišite datum in se občasno ponovno ocenite. Če boste delali na sebi, bodo ocene višje. Samozavest je celovita splošna značilnost nekoga, rečemo npr. 'zelo je samozavestna' ali 'zelo se ceni'.

Čustva in misli ljudi o njih samih večinoma temeljijo na vsakodnevnih izkušnjah. Ocena, ki jo dobite na izpitu, način, kako vas obravnavajo prijatelji, vzponi in padci v romantični zvezi samo začasno vplivajo na vaše počutje. Samozavest pa je nekaj bistvenejšega od običajnih padcev in vzponov, povezanih s spremembami v življenju. Ljudi z zdravimi temelji samozavesti običajni vzponi in padci vodijo v začasna nihanja čustev, ki jih občutijo glede sebe, a le do določene mere. Drugače je z ljudmi, ki imajo samozavest na trhli osnovi. Njim običajni vzponi in padci življenje postavijo na glavo in so lahko sprožilec, ki jih pošlje čez rob.

Tudi če ne verjamete, da ste vredni hvale, bo ta sčasoma prišla po naravni poti. FOTO: Miss/Getty Images

Naša samozavest se razvija in raste vse življenje, ko na podlagi izkušenj z različnimi ljudmi in spretnosti gradimo lastno podobo. V oblikovanju samozavesti igrajo posebno pomembno vlogo izkušnje iz otroštva. Med odraščanjem k oblikovanju samozavesti bistveno prispevajo naši uspehi (in neuspehi) ter odnos družine, učiteljev in vrstnikov do nas.

Kako izboljšati samopodobo?

Naše izkušnje in celo stvari, o katerih običajno ne razmišljamo, so v vsakdanjem življenju še vedno žive in dejavne v obliki notranjega kritičnega glasu. Večina ljudi tega glasu ne sliši kot glasno izgovorjene besede, a deluje podobno in nam vztrajno ponavlja prvotno sporočilo. Pri ljudeh z zdravo samozavestjo je ta notranji glas pozitiven in pomirjujoč. Pri ljudeh z nizko samozavestjo kritični glas postane oster notranji kritik, ki nenehno graja, kaznuje in omalovažuje njihove dosežke. Nizka samozavest ima lahko pogubne posledice. Lahko je vzrok anksioznosti, stresa, osamljenosti in poveča verjetnost depresije, povzroča težave v odnosih s prijatelji in partnerjem. Resno lahko ogrozi službeno področje. Lahko vodi do podcenjevanja sebe in poveča nagnjenost k zlorabi drog in alkohola. Negativne posledice samo še okrepijo negativno samopodobo in človeka vodijo navzdol v še slabšo samopodobo.

Kako torej izboljšati samopodobo? Najboljši način je, da izzovemo notranji kritični glas in mu dokažemo, da se moti. Drugi način je, da polepšamo svoj videz ali naredimo stvari, zaradi katerih se bomo počutili bolje in z njimi ne bomo škodovali sebi ali komu drugemu. Pojdimo na sprehod, opazujmo sončni zahod, oglejmo si film, privoščimo si popoldanski spanec ali se osredotočimo na nekaj, kar nam je na nas všeč, in se resnično poveličujemo zaradi teh lastnosti. Četudi ne verjamemo, da smo vredni hvale, bo ta sčasoma prišla po naravni poti – spomnimo se, da je treba nekaj ponoviti enaindvajsetkrat, da postane navada.