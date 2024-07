Hitre meditacije

Včasih nimate časa za ure in ure poglabljanja vase. Tedaj lahko meditirate 'na hitro'. Sedite vzravnano, noge lahko spodvijete po turško. Pomembno je, da je hrbtenica v ravni liniji in vam je udobno. Če imate možnost, se lahko tudi uležete in si predvajate sprostitveno glasbo. Izogibajte se glasno tiktakajočim uram ali takšnim, ki so naravnost pred vami. Preden začnete, vdihnite zelo počasi in globoko.

Če se odločite za meditacijo s štetjem, vdihnite, štejte do štiri, in ko izdihnete, do šest ali celo osem, če zmorete. Seveda le v mislih. Izdih mora biti daljši kot vdih, saj z izdihom sproščate tudi negativne stvari, ki so se nabrale v vas. Opazujte hladen zrak, ki vstopa skozi nosnice, in topel, ki izstopa skozi usta.

Meditacija z osredotočenjem na dihanje vam prav tako pomaga, da se rešite negativnih zadev. Ko vdihnete, mislite na besedo 'noter', ko izdihnete, na besedo 'ven'. Z zaprtimi očmi si predstavljate, kako vdihujete pozitivno energijo in mir in izdihujete stres in napetost. Pomislite lahko na besede 'sem', 'mirna', 'zadovoljna', kar koli vam pomaga.

Pri meditaciji z vizualizacijo pa je najbolje, da imate oči zaprte. Medtem ko dihate, si predstavljajte prostor, kjer se počutite najbolj mirno, sproščeno in zadovoljno. Lahko je to trenutek v času, prostor iz otroštva ali plaža, ki ste jo obiskali preteklo poletje. Razglejte se naokrog in začutite ta prostor; kako diši, zvoke, ki ga obdajajo …