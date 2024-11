Hiše v astrološki karti

Vsako obdobje ima svojo energijo, ta se preliva in barva skoraj desetletje (Pluton, Neptun in Uran), leta (Saturn in Jupiter), mesece (Merkur, Venera, Sonce, Mars) in dneve (Luna) glede na položaje planetov v znamenjih. Tudi aspektne povezave opisujejo energijo in dogajanje nekega obdobja in so pred našim rojstvom skoraj v celoti izoblikovane. Glede na kroženje Zemlje okrog svoje osi je gibanje ozvezdij, planetov in zodiakalnih znamenj veliko hitrejše, kajti Zemlja se okrog svoje osi zasuče v 24 urah, tako se zdi, da se celotno nebo giblje hitreje kot v resnici.

V 24 urah vzhajajo (so vidni na najbolj vzhodni točki horizonta) vse stopinje zodiaka in s tem vsi planeti in znamenja. Glede na to gibanje določimo ascendent, descendent, MC in IC – začetek 4. in 10. hiše in razdelitev na hiše. Planeti v znamenjih in v aspektih nakazujejo splošno energijo tistega obdobja, prek ascendenta in hiš dogajanje na nebu dobi konkretno sporočilnost.

Preden se rodimo

Preden se človek rodi, je že izoblikovan, kot je izoblikovano dogajanje na nebu. V trenutku rojstva postane oseba. Hiše se oblikujejo v tistem trenutku, ko dojenček prvič zadiha. Prek hiš postanejo nebesne energije konkretne, se povezujejo z določenimi področji življenja in jih lahko prevedemo v konkretne situacije.

Hiše se oblikujejo v tistem trenutku, ko dojenček prvič zadiha. FOTO: Yuliya Derbisheva/Getty Images

Najpomembnejše so kotne hiše – 1., 4., 7. in 10. Vse, kar se dogaja v njih, je bolj očitno, vidno, je težje skriti. Četrta hiša ima vseeno nekaj skrivnosti v sebi, vendar so tudi stvari te hiše vidne za ljudi, ki so človeku blizu, ali postanejo vidne po smrti. Tu imamo dve najpomembnejši osi, eno je os jaz-ti (1. in 7. hiša) kot primarna in najpomembnejša. Druga je os zasebno-poslovno (4. in 10. hiša). Znamenja, ki začnejo te osi, torej znamenja IC in MC, ter znamenja ascendenta in descendenta, so zelo pomembna, saj govorijo o primarnih nasprotjih, ki jih mora človek uravnotežiti, da bi lahko deloval bolj suvereno in harmonično.

Če imamo ascendent v tehtnici, je descendent v ovnu, tako smo nagnjeni k ugajanju in razumevanju drugih, včasih miru za vsako ceno, treba pa se je naučiti čutiti sebe, biti bolj odločen in se postaviti zase, tako bomo manj prihajali v pasti negativnih lastnosti tehtnice. Ni prave prijaznosti brez direktnosti.

Podobno je z dualnostjo znamenj pri IC in MC. Tu gre za dualnost mame in očeta, zasebnega in poslovnega. Če imamo IC v levu in MC v vodnarju, gre lahko za to, da smo od malega vzgojeni kot zelo pomembni, posebni, nekoliko razvajeni, moramo se naučiti v življenju delovati za skupno dobro in včasih postaviti sebe na drugo mesto za interese skupnosti. Včasih je eden od staršev precej zagledan vase (najpogosteje oče), drugi zelo veliko naredi za dobro ljudi (najpogosteje mati), tako je treba to uskladiti, ohraniti svoje posebne potenciale in organizacijske talente, a jih uporabiti tako, da koristijo širši skupnosti.