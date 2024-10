Faze Lune v progresijah: Ob polni luni okoliščine omogočijo uresničitev

Podobno kot imamo faze Lune, ki jo skozi mesec opazujemo na nebu, poznamo tudi faze progresirane Lune. Sekundarne progresije so prediktivna tehnika, pri kateri se en realen dan potovanja planetov podaljša v eno leto. Kar je bilo na nebu v prvem dnevu življenja, predstavlja prvo leto življenja človeka v sekundarnih progresijah, pri 15-letni osebi gledamo 15. dan po rojstvu realnih premikov in vidimo položaj sekundarno progresiranih planetov. Luna na mesec napreduje za stopinjo, dve leti in pol je v enem znamenju.

V kateri fazi je progresirana Luna, ugotovimo po oddaljenosti od progresiranega Sonca. V računalniškem astrološkem programu lahko izračunamo aspekte med njima, iščemo le konjunkcijo, polkvadrat, kvadrat, poldrugi kvadrat, opozicijo. Celotni ciklus traja 29 let. Točka mlaja nam bo prek aspektov, hiše in znamenja povedala, kaj je tisto, kar bomo ob njem začeli.

V prvi fazi je progresirana Luna od 0 do 45 stopinj naprej od progresiranega Sonca. Oddaljuje se od konjunkcije z njim, raste. Predstavlja začetek novih dejavnosti, projektov. Ne vemo še, kaj se bo razvilo, a se lotimo nečesa novega. Smo zanosni, čeprav še ne vidimo rezultatov, aktivni in navdušeni.

Druga faza je od 45 stopinj do prvega kvadrata, torej do 90 stopinj. Kar je bilo začeto v preteklem ciklusu, se krepi, postaja vidno.

Sledi faza prvega krajca, od 90 do 135 stopinj. Po eni strani je videti, v katero smer se bo razvijalo, kar smo začeli ob mlaju, a so mogoči prvi izzivi. Pogosto se kaj, kar je bilo začeto ob mlaju, prekine ali se pojavijo ovire, ki zahtevajo dodatno akcijo. Velikokrat se jasno vidi razvoj akcij, ki so bile takrat začete.

Čas akcije in samozaupanja, izražanja

Četrta faza je od 135 do 180 stopinj – čas akcije in samozaupanja, izražanja. Če je pretekli kvadrat izničil možnost razvoja, se pojavijo strahovi, kako naprej, kako uresničiti svoje želje.

Peta je faza polne lune, od 180 do 135 stopinj – čas žetve, pobiranja sadov, nagrad, dobre ali slabe, odvisno, kaj si sadil ob mlaju. Pogosto okoliščine omogočijo uresničitev, dovršitev stvari, ki so se začele v času mlaja.

Šesta faza, od 135 do 90 stopinj – čas, ko je žetve konec. Zanosna energija, ki nas je gnala k cilju, se umiri. Pogoste so službene spremembe, saj želimo uporabiti pridobljene izkušnje. Zavestni smo in razdajamo svoje znanje.

Sedma je faza zadnjega krajca, od 90 do 45 stopinj, čas pregleda življenjske situacije. Po eni strani so možne ovire in življenje zahteva prilagoditev nanje. Veliko je akcije, uporabljene so izkušnje, veščine, znanje, ki smo jih razvijali v času rastoče Lune.

Zadnja, umirjena faza je od 45 do 0 stopinj. Pokaže se potreba, da se stvari spremenijo, čiščenje starega za prostor za novo. Ljudje so pogosto zmedeni, nimajo tal pod nogami, ne vedo, kam se bodo stvari obrnile. Potrebujejo potrpežljivost, zaupanje, da poiščejo zanimive možnosti za prihodnost. Rado se zgodi, da še preden pride do konjunkcije, človek že začne ustvarjati nekaj novega.