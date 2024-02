Dosežemo lahko vse

Ustanoviteljica theta healinga Vianna Stibal pravi, da lahko dosežemo vse, kar si želimo, tudi da se naši genetski programi odstranijo in spremenijo. Osrediščimo se v srcu in si predstavljajmo, da gremo navzdol v Zemljo, ki je del vsega, kar je. Predstavljajmo si, da prihaja energija navzgor skozi naša stopala ter odpira čakre na poti navzgor. Iz kronske čakre izstopimo v čudovito kroglo svetlobe in gremo skozi vesolje. Gremo mimo belih luči, temnih in spet belih, skozi zlato luč, skozi želatini podobno snov, ki predstavlja zakone življenja, v biserno, kot sneg svetlikajočo se svetlobo na sedmo raven obstoja. Ukažemo ali zahtevamo: »Kreator vsega, kar je, ukazujem ali zahtevam, da se delo z geni izvede zame. Hvala! Končano je, končano je, končano je.« Gremo v matično celico v epifizi. Ukažemo ali zahtevamo: »Kreator vsega, kar je, ukazujem ali zahtevam, da se vsi genetski programi za staranje izpulijo, prekličejo, pošljejo v božjo luč in v vsem telesu nadomestijo s programom 'sem mlad, večen in se regeneriram' v vseh sedanjih in prihodnjih telesih. Hvala! Končano je, končano je, končano je. Pokaži mi.« Opazujemo postopek. Ko končamo, se spojimo z energijo sedme ravni obstoja in ostanemo povezani z njo.