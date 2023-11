Astrologinja Lenka: Vse, kar se začne v tem času, omogoča trajnost

Luna je na koncu znamenja strelca, kjer je okrog 8.30 zamenjala znamenje in prešla v kozoroga. Ta položaj zanjo ni najboljši za izkazovanje čustev, za prepuščanje nežnosti in topline. To je ambiciozna Luna, ki nam daje vzdušje, kako in na kakšen način se povzpeti po družbeni lestvici in doseči karierni cilj.

Takoj ob vstopu v to tradicionalno znamenje naredi sekstil s svojim dispozitorjem Saturnom. So na nivoju, kjer svetuje, kako in na kakšen način začeti nekaj novega, da bo to obstalo skozi čas in morda celo navdihovalo nove generacije. Čas je tisti, ki omogoča, da nekaj traja ne samo skozi spomin, ampak tudi skozi druge generacije. Vse, kar se začne v tem času, obljublja trajnost, če se bo nadaljevalo s spoštovanjem časa, odločnostjo, vztrajnostjo, odgovornostjo in samoodgovornostjo.

Tu je tudi trigon z Rx Jupitrom, ki ji daje načrt, idejo, vizijo, kako vse to bolje doseči, pa tudi finančno konstrukcijo, če jo zdaj potrebuje.

Kvadrat z Venero iz znamenja Tehtnice lahko povzroči logičen majhen nesporazum ali preprosto različne potrebe in pogledi glede prioritete, kdo je v določenem trenutku pomembnejši. Veneri iz tehtnice zagotovo ni na prvem mestu samo delo in doseganje vsega na kariernem nivoju, če se kje potlači in se ne pokaže v lepi izdaji. Zanjo ni logično, da se človek, še posebej ženska, zateka le k moškim zadevam in tako pozabi nase.

Kljub temu ta ista Venera, ki je v sekstilu z Merkurjem, vse to popravi, tako da je vse mogoče povedati, izreči, svetovati na harmoničen in konstruktiven način. In včasih, celo v šali izrečeno, lahko nosi težo za to drugo osebo.

Sonce in Mars bosta nekaj dni tekmovala v tem, čigav ego je večji in tako človeka nezavedno pripeljala do kakšne neprijetne izkušnje. Zelo hitro pade v nekaj ostrih in težkih odločitev, ki bodo osebi prej škodile kot pa jo pripeljale do boljšega položaja.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki je retrograden do konca leta, kjer zbira in prinaša marsikaj, kar je nekje skritega, ko gre za neka materialna in finančna stanja. Hkrati pa, tudi če se zdaj kaj zgodi tako nečastno, ko se obrne direktno, ne more ostati neosvetljeno in neočiščeno. Vendar pa je Jupiter, planet, ki od nas zahteva pravičnost, moralo, resnico in vero v nekaj lepega in nekaj, kar pušča drugim na vpogled in zgled.