Astrologinja Lenka: Uživajmo v trenutku, ne glede na morebitne težave

Luna, ki koraka skozi znamenje leva, danes izžareva samozavest, veselje in potrebo po izražanju sebe in svojih sposobnosti. Levja Luna prinaša močno voljo, ponos in željo po prepoznavnosti, ki pa ne ostane neopažena pri drugih, še posebno pri Merkurju v škorpijonu.

Ta je bolj skrivnosten in zadržan, ne mara hvalisanja ali pretiranega izpostavljanja, saj je vedno previden in oprezen. Merkur v škorpijonu nasprotuje tovrstnemu izražanju, saj verjame, da je pomembno ohranjati določeno skrivnostnost in ne razkrivati preveč. Zato lahko danes pride do nesporazumov ali celo kritike s strani bližnjih ali tistih, ki imajo bolj introvertirano naravo. Pojavijo se lahko občutki negotovosti ali zavisti, kar pa nas opozarja, da teh misli ne smemo jemati preveč resno in da je dobro obdržati fokus na svoji poti.

Danes izkoristimo ta optimizem, odprtost in željo po raziskovanju. Uživajmo v trenutku, ne glede na morebitne težave ali notranje konflikte, in dovolimo, da nas vodi zaupanje, da je vse mogoče, če si dovolimo biti zvesti sami sebi.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Sekstil Lune z Jupitrom iz bika prinaša optimizem, podporo in občutek, da smo na pravi poti. Ta povezava ponuja priložnost za širjenje osebnih mej in krepitev lastne vrednosti. Obenem nam daje moč in samozavest, da pokažemo svoje talente in se izrazimo. To je ugoden aspekt, ki omogoča, da izžarevamo toplino in samozavest, hkrati pa krepimo vero vase.

Mars v raku in retrogradni Uran v biku tvorita prav poseben sekstil, ki nas lahko izzove, da se spopademo s svojimi strahovi in omejitvami. Oba planeta sta v znamenjih, ki nista povsem naravna za njuno energijo – Mars v raku je zaščitniški in čustven, Uran v biku pa počasen in previden. Skupaj pa ustvarjata kombinacijo, ki nas spodbuja, da počasi, a trdno napredujemo proti spremembam. Današnja energija vabi k subtilnim, a pomembnim premikom, ki temeljijo na nežnosti in razumevanju, brez naglice ali grobosti. Ta aspekt nas opomni, da lahko najdemo svojo moč v nežnosti in vztrajnosti ter da so spremembe dosegljive, če si dovolimo korak za korakom premikati lastne meje.

Petek, Venerin dan, z Venero v strelcu prinaša vedrino, radost in željo po svobodi. Ta Venera je drzna, optimistična in vesela, usmerjena v prihodnost in avanture. Njena energija v strelcu prinaša odkritost, iskrenost in občutek, da je vse mogoče, ter nas spodbuja, da živimo polno in svobodno. V tem znamenju nas Venera podpira pri odkrivanju novega in širjenju obzorij, naj bo to na področju ljubezni, prijateljstva ali osebnega razvoja. Čeprav je lahko nekoliko preveč svobodna in včasih nerazumljivo optimistična, prinaša svežino in veselje, ki dvigujeta duha in krepita vero, da lahko življenje doživimo v polnosti in radosti.

Danes izkoristimo ta optimizem, odprtost in željo po raziskovanju. Uživajmo v trenutku, ne glede na morebitne težave ali notranje konflikte, in dovolimo, da nas vodi zaupanje, da je vse mogoče, če si dovolimo biti zvesti sami sebi.