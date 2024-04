Astrologinja Lenka: Ta mrk bo problem za ljudi na visokih položajih

Danes ob 19.20 je sončni mrk na 19. stopinji znamenja ovna. Viden je v Ameriki, vendar je poseben, ker je prvič v natančni konjunkciji s Chironom. Spomni nas na neke poškodbe, rane, ki jih nosimo globoko v sebi. Živimo z občutkom, da je nekdo drug kriv in da nas je nekdo drug namerno prizadel.

In ni res, to je naša globoka bolečina, ki jo moramo pozdraviti in nikogar ne obtoževati, kaj šele raniti. Tukaj je Sonce v najvišji eksaltaciji, kjer je uspešno, slavno, kjer je človek uspešen na vseh področjih, pa mu nekaj manjka, nekaj ga žge in se ne počuti najbolje. Ta mrk bo problem za ljudi, ki so na visokih položajih.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Posebnost je v tem, da je v znamenju ovna tudi retrogradni Merkur in tu je on tisti, ki samo zganja jeze in je pripravljen ukrepati hitro in takoj, da nekaj reče, naredi, zdaj pa lahko iz sebe izstreli tak strup besed, da preprosto ugrizne drugo osebo s kačjim strupom. In izkazalo se bo, da tega namena ni imel, vendar mu drugi tega ne bo zlahka odpustil in prebolel.

To pomeni obdobje naslednjega pol leta, predvsem pa prvih 14 dni, da smo zelo previdni, da nekoga ne prizadenemo, pa naj bo z besedami, kretnjami, vsaj ne fizično, pa tudi da se umaknemo in s tem ne dopustimo, da kdo prizadene nas, ugrizne z besedami. In najboljše je biti sam s sabo in temu ne pripisovati pomena.

A obstaja Severni vozel in prav on nam ponuja in daje možnost, da nekaj naredimo na najboljši možen način in to spremenimo v nekaj dobrega in pozitivnega. Zdravljenje s prijaznostjo, besedami, komunikacijo.

Vladar celotnega mrka je Mars v znamenju rib in v konjunkciji s Saturnom. Da bi se izognili večjim težavam, če se vse reši na miren in tih način, se da iz vsega izvleči čim bolje. Ker je Mars v sekstilu z Jupitrom in je on vedno tisti, ko je potrebna pomoč ali rešitev, vedno daje izhod iz vsega.

Mrk bo pozitivno vplival na vse, ki ste med 17. in 21. stopinj v znamenji dvojčkov, leva, strelca in vodnarja. Pozvani so tisti, ki imajo kar koli na istih stopinjah, a v znamenju ovna, tehtnice, raka in kozoroga.

Danes je ponedeljek, dan lune, ki je vključena v sam sončni mrk.

Ko so mrki, je na ta dan treba biti zelo miren, tih, narediti kakšen svoj ritual, meditirati in se izogibati zelo težki hrani.