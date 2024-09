Astrologinja Lenka: Razdajali se boste, prihaja tudi prevara

Danes zjutraj ob 4.34 se je zgodil lunin mrk na 25. stopinji znamenja rib. Ne le da je v ribah, ampak je tudi v konjunkciji z dispozitorjem Neptunom. Vsak mrk vpliva na obdobje do naslednjega mrka, kar pomeni, da bo njegov učinek trajal še pol leta, občutiti pa ga je mogoče že teden pred dogodkom. Vse atmosferske razmere, poplave in katastrofe, ki se dogajajo po vsej Evropi, niso le klimatski, ampak tudi astrološki pojav.

Luna v ribah skupaj z Neptunom prinaša energijo globine, kot voda – močna čustva, pretirano občutljivost in sočutje. To obdobje spodbuja razdajanje sebe v neskončnost. Ta mrk lahko (odvisno od posameznikove rojstne karte) odpre najgloblja notranja vprašanja in spodbuja iskanje sebe skozi duhovnost in meditacijo. Po drugi strani se lahko nekateri »izgubijo« v lastnih čustvih. Z vplivom Neptuna lahko dosežemo najlepše vizije, odkrivamo globoke talente in potenciale ali pa zabredemo v skrajnosti, kot so odvisnost od opiatov in drugih škodljivih vplivov.

Tudi Saturn je blizu, kar lahko prinese določene omejitve in prepreči, da bi zašli predaleč v te nevarne vode. Mrk je obenem v kvadratu z Jupitrom, ki trenutno stoji na točki, kjer se bo kasneje obrnil, kar lahko privede do povečanja pričakovanj in pretiranega razdajanja sebe na na videz lahkoten način.

Mars bo spodbujal izdaje in prevare

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Edina pot iz tega mrka je Uran, ki je v znamenju bika in ponuja izhod skozi nenavadne, tvegane situacije. Uran nas spodbuja, da se osvobodimo preteklosti, stvari, ki nas omejujejo, in se podamo na svojo lastno pot. To je vsekakor ugoden položaj za Luno.

Morda se zdi, da je Mars v znamenju raka na stranskem tiru in samo opazuje dogajanje, saj se osredotoča na zaščito in skrb za svoje najbližje. Vendar je tudi on vpleten v ta mrk. Luna nosi Marsovo energijo, zato se bodo nekatere stvari kasneje odvile v povsem drugo smer. Mars bo deloval tiho, subtilno, vendar s pomembnimi izdajami in prevarami.

Danes je sreda, Merkurjev dan, ta pa je v svojem domu in na vrhuncu svoje moči, kar prinaša jasno razmišljanje in zdravo presojo. Vendar je Merkur v opoziciji s Saturnom v znamenju rib, kar bo upočasnilo miselne procese in vanje vneslo strahove ter ovire. Opozicija z Neptunom prinaša negotovost in zmedo, zaradi česar ljudje morda ne vedo, kaj točno hočejo.

Zato je najbolje, da se vsake odločitve ali projekta lotimo z mirnostjo, tišino in meditacijo. Priporočljivo je, da si stvari najprej vizualiziramo in jih občutimo. Le tako bomo sprejeli pravilne odločitve.