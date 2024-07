Astrologinja Lenka: Pred nami je ognjevita energija, polna idej

Luna je naposled v Strelcu, najbolj optimističnem in najsrečnejšem znamenju. Ve, kako in na kakšen način najti rešitev in se rešiti iz vseh težav. Ker je polna vere in novih idej, jo ohranja veselo. Pri tem ve, da jo čaka še nekaj boljšega in lepšega.

Luna v sekstilu s Plutonom, kar jo dodatno podpira in ji daje moč, da v vsem uspe. In tudi lahko, ker verjame vase in v vse.

Nato bo prešla Luna v trigon z Venero in le ona je tista, ki sveti iz znamenja leva. Ta ognjevita velika energija je polna lepih idej, še boljših stvaritev na kateremkoli področju.

Ta ogenj sili človeka, da se več in bolje zabava, da se veseli, da potuje v najbolj luksuzne kraje. Tam želi drugim pokazati svoj status, kako je srečna in kako uživa v vsem. Rada izstopa in pri tem naredi kakšno dramo, a je vse skupaj za vse zabavno.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v znamenju leva. Luna komaj čaka, da preleti to znamenje in se vrne k strelcu.

Pri tem bo doživel še padec Neptuna, kjer se bodo pokazale vse laži in prevare.

Merkur bo šel kmalu retrogradno, a se bo spet vrnil na to mesto, da še enkrat preveri vse, kar se dogaja. Potem se bo vrnil iz svojega znamenja device in šele takrat se bo znal poglobiti v vse in rešiti nedokončane stvari.

V Levu nič ne ostane nejasno, temno, neosvetljeno. Zdaj je čas za resnico, čeprav mnogim več pomeni ugled, kot pa resnica sama.