Astrologinja Lenka: Potrebna je velika umirjenost, vse reševati počasi in ne hiteti

Luna je že v znamenju vodnarja, kar ustvarja čisto drugačno energijo in vzdušje kot tisto, ki je bila v znamenju kozoroga. Tu se išče veliko več svobode, resnice, neodvisnosti. Za marsikaj ustvarja odpor, vztrajanje in protiukrepe, če je le nekdo svoj, izviren in v nečem odstopa in se razlikuje od drugih.

S prehodom v to znamenje ga takoj pričaka Pluton, in to je meja in carina, ko ga sleče do kože, ko vse pogleda in išče, kar je nezakonito in nelegalno. Ker išče resnico, ki jo ima človek, da ne nosi prtljage bolečine in žalosti, da pusti za seboj vse, kar ga ovira in blokira. Kajti le tako lahko marsikaj začne in uspešno gradi. Obstajajo tudi veliki strahovi, ki jih je težko premagati, torej odkriti, in se človek niti ne zaveda, da jih sam ustvarja in nosi. In na koncu vse to povzroči neprijeten občutek ali celo pretirano ljubosumje, maščevalnost in še večji nadzor.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Kot da vse to še ni bilo dovolj, je nato naletela na opozicijo z Marsom iz znamenja leva. In bolj stoji na mestu, kot da bi se počasi premikal, se pripravlja na vrnitev v nasprotno smer, da popravi tisto, kar ni, in le njegova vrnitev je lahko še bolj zahtevna in problematična, če se ne izkoristita mir in tišina. Je poln energije, poln je samega sebe, poln je dokazovanja, da je samo on najpomembnejši, in nasproti vodnarju, ki bi najprej za druge, šele potem zase. Kakor koli že, bolj na udaru so čustva in ženski del, zato je potrebno veliko potrpljenja.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je retrograden in v znamenju dvojčkov. Še vedno je pod vtisom zmede in napačnih odločitev, ker je v opoziciji s svojim dispozitorjem retrogradnim Merkurjem. Potrebna je velika umirjenost, praktičnost, vse reševati počasi in ne hiteti, ne pretiravati, ne pričakovati nečesa od drugih in včasih se človek preceni. Le tako se ne bo spustil v nekaj, kar ga bo stalo denarja, časa in napetosti, zato je včasih manj več kot veliko.